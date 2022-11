Jane Fonda se sincera sobre su cáncer: "No tengo miedo de marcharme, estoy preparada"

Jane Fonda asegura que debido a su edad es consciente de que no le queda mucho en este mundo por lo que no tiene miedo a la muerte. La actriz ha asegurado que sus objetivos es ver a sus nietos crecer lo suficiente para saber que estarán bien y que los famosos sigan fomentando el activismo.

No hay duda de que Jane Fonda es una actriz legendaria y una gran activista del cambio climático. La interprete contó en septiembre que le diagnosticaron la enfermedad de Hodgkins, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático.

Frente a esta situación, la actriz se ha mostrado muy animada dado que es un cáncer tratable e incluso aseguró en su blog que se sentía más fuerte de lo que se ha sentido en años.

Además, en una reciente entrevista con Entertainment Tonight habló sobre cómo le afecta el tratamiento: "La semana que hago quimio es complicada, me siento cansada pero después de esa semana estoy bien".

Lo que sorprendió a muchos, incluso a la propia entrevistadora Brooke Anderson, fue que Jane Fonda aseguró: "No voy a estar cerca mucho tiempo".

Brooke Anderson preguntó a la actriz que por qué había dicho esas palabras, a lo que Jane Fonda respondió: "Cuando tienes mi edad (84 años) es mejor que seas consciente de la cantidad de tiempo que hay detrás de ti, que es más que el queda por delante y quiero decir que es simplemente ser realista".

La artista además aseguró que no le asusta morir: "No tengo miedo de marcharme, estoy preparada, he tenido un buena vida. No quiero irme aún pero soy consciente de que va a ser más pronto que tarde".

Jane Fonda también aseguró que le quedan metas por cumplir: "Quiero ver a mis nietos crecer lo suficiente para irme sabiendo que van a estar bien"

Además, otro de sus propósitos es seguir trabajando en la causa climática hasta el día que ya no esté. También quiere que la gente famosa siga trabajando en diferentes causas sociales porque además de ayudar a mucha gente generan atención sobre temas importantes.

El próximo proyecto de Jane Fonda

A pesar de su lucha contra el cáncer y su activismo en materias como el cambio climático o la maternidad en adolescentes, Jane Fonda ha tenido tiempo para rodar la película 80 for Brady.

Este largometraje es una comedia inspirada en una historia real en la que cuatro amigas (interpretadas por Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field) se embarcan en un viaje para ir a la Super Bowl de 2017.

80 for Brady será la primera película en la que participe Tom Brady tras su retirada del fútbol americano y Jane Fonda solo ha tenido palabras amables hacia el exdeportista: "Tom Brady puede actuar".

La película tiene previsto estrenarse durante el año 2023.