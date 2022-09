El emocionante discurso de Jane Fonda al comunicar que padece cáncer

Jane Fonda es una de las artistas más importantes del siglo XX. No solo por haber protagonizado películas tan icónicas como Barbarella, sino porque siempre ha sido una activista comprometida con muchas causas sociales, como el cambio climático o el feminismo.

Sin embargo, a sus 84 años, ha comunicado a través de Instagram que padece cáncer, aunque lo llamativo de esto ha sido la fortaleza y optimismo con los que lo ha anunciado.

"Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me diagnosticaron linfoma no Hodgkin y comencé tratamientos de quimioterapia", ha comenzado la actriz. Sin embargo, ha tranquilizado a sus seguidores afirmando que "es un cáncer muy tratable", ya que el 80% de las personas sobrevive.

Jane Fonda insiste en la necesidad del activismo climático

Como activista reconocida, ha querido aprovechar la oportunidad para mandar un mensaje a favor de la sanidad universal: "Tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy una privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien".

Además, ha insistido en que la causa de esto es medioambiental: "También debemos hablar mucho más, no solo sobre las curas, sino también sobre las causas para que podamos eliminarlas. Por ejemplo, la gente necesita saber que los combustibles fósiles causan cáncer. También lo hacen los pesticidas, muchos de los cuales se basan en combustibles fósiles, como el mío".

La actriz seguirá con sus compromisos y luchas

Del mismo modo, ha dejado claro que no va a dejar sus luchas activistas: "Créanme, no dejaré que nada de esto interfiera con mi activismo climático".

"Los exámenes parciales se avecinan y van más allá de las consecuencias, por lo que pueden contar conmigo para estar allí junto con ustedes a medida que aumentamos nuestro ejército de campeones climáticos", ha concluido.

La fortaleza con la que Jane Fonda ha comunicado esta noticia ha sido muy comentada por sus fans.