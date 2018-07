Javier Calvo publica una foto completamente desnudo

Durante los últimos meses, Javier Calvo, que se dio a conocer por su papel en Física o Química, ha creado la serie Paquita Salas y en otros proyectos, como la película del musical 'La Llamada'. Así que, después de tanto trabajo, ha necesitado unos días de relax y ha elegido Gran Canaria.

El actor ha disfrutado del sol de la isla pero no ha conseguido uno de sus objetivos, ponerse moreno, y así lo ha compartido en Instagram. Javier Calvo se ha desnudado completamente, aunque se ha tapado sus partes íntimas con un corazón, y ha compartido la imagen en la red social donde ha escrito "No me pongo moreno ni de coña".