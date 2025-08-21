Jennifer Lopez se convierte en la mujer araña en su nueva película musical junto a Diego Luna

El musical de Broadway de 1993 basado en la novela de 1976 escrita por el argentino Manuel Puig, llega a la gran pantalla con una Jennifer Lopez como nunca antes la habíamos visto. Rubia platino, con cejas finas y labios rojos, Jlo se estrena como actriz de musicales en El beso de la mujer araña.

Ambientada en una cárcel sudamericana, Luis Molina (Tonatiuh), homosexual que ha sido encarcelado por seducir a un menor, y Valentín Arregui (Diego de Luna) revolucionario marxista, son compañeros de celda con una forma muy diferente de afrontar su difícil situación como prisioneros.

Mientras Arregui se centra en reflexionar sobre la circunstancia que están viviendo, Molina deja volar su imaginación y se sumerge en el Hollywood de 1940. Es en este mundo de fantasía es donde Jlo entra, interpretando a Ingrid Luna y la misteriosa sirena Aurora.

El tráiler ya está disponible y el lanzamiento tendrá lugar el 10 de octubre en Estados Unidos. Aún no sabemos cuándo se estrenará en España, pero no podemos tener más ganas de ver esta película dirigida por Bill Condon, el cineasta ganador del Óscar por Dreamgirls y La Bella y la Bestia.