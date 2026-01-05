Quién es Dove Cameron, la prometida de Damiano David

En 2024 saltaba una inesperada noticia: el artista Damiano David daba un giro a su carrera musical como artista en solitario, tras darse a conocer como vocalista de Måneskin. Y no estuvo solo en un momento tan rompedor en su carrera: fue entonces cuando se empezó a ver en todo evento público al italiano con la cantante y actriz Dove Cameron.

Ahora, menos de dos años después, la pareja está comprometida. Así lo han desvelado este comienzo de 2026 con varias fotografías juntos. "Mi parte favorita de estar viva", escribió Cameron.

Sobre la boda, todo apunta a que podría celebrarse en 2026. "Va a ser un año hermoso", comentó el italiano en Instagram, aunque todavía se desconoce la fecha exacta del enlace.

Y aunque a Damiano David lo tenemos en el mapa como uno de los artistas del momento, repasamos la trayectoria de su prometida, Dove Cameron.

¿Quién es Dove Cameron?

Su verdadero nombre es Chloe Celeste Hosterman y es, ante todo, una artista multidisciplinar: cantante, modelo, actriz y bailarina. Nació el 15 de enero de 1996 el Bainbridge Island, en Washington.

Cameron se dio a conocer al gran público por su paso en la serie DisneyLiv y Maddie. La obra narra la historia de dos gemelas idénticas en cuanto a parecido físico, pero ambas tienen vidas muy distintas. Maddie es reconocida por sus altas calificaciones en la escuela, mientras que Liv (interpretado por Cameron) se convierte en una estrella televisiva, y, por tanto, en un fenómeno al regresar al instituto. La serie comenzó su emisión en 2013 y terminó en 2017.

A partir de aquí, Cameron ha estado en multitud de films como Bienvenidos a la casa de la muerte, Hairspreay Live!,Los Descendientes, Schmigadoon o Isaac.

Aunque también es conocida por su trayectoria musical, también vinculada al mundo de cine y la televisión. Count Me Inde la serie Disney que protagonizó es su primer tema en el mercado. Le seguirían otros lanzamientos que se constituirían como banda sonora de películas como Marvel Rising o Los Descendientes. La cantante lanzó su álbum debut Alchemical: Volume 1 el año pasado, con Boyfriendcomo su tema más escuchado con casi 690 millones de escuchas en Spotify.

Su historia de amor con Damiano David

Tal y como recoge Chi Magazine, los rumores de una relación entre Dove y Damiano empezaron a circular en septiembre de 2023, pocos meses después de que el vocalista de Måneskin y la influencer Giorgia Soleri rompieran su relación. Por su parte, Dove Cameron estuvo con Thomas Doherty, actor secundario de Los Descendientes hasta diciembre de 2020.

Según el citado medio, las primeras voces que apuntaban a su relación empezaron a surgir cuando Cameron fue vista en un concierto de Måneskin en el Madison Square Garden de Nueva York.

Aunque, tal y como reveló la propia actriz en una entrevista en Cosmopolitan, la primera vez que se vieron fue en los MTV VMAs 2022, cuando Måneskin y la cantante estaban nominados en la misma categoría: mejor artista nuevo. Aquella noche no saltó la chispa, pero fue alguien del equipo de la banda italiana quien les puso en contacto para asistir al lanzamiento de su álbum; incluso grabaron una canción.

No fue hasta los MTV VMAs del año siguiente cuando Damiano y Dove se volvieron a reencontrar. "Y cuando se me acercó, sentí como... no sé, un año puede hacer mucho. Sentí como si hubieran pasado diez años o algo así [...]. Entonces me dijo: 'Empezamos nuestra gira mundial en el Madison Square Garden. Si sigues en la ciudad dentro de unos días, nos encantaría que vinieras'".

A partir de ahí, fueron a la fiesta de después de la gala, lo que se convirtió en un "vamos a cenar a las 8:00 en este lugar". "Es Capricornio, así que me dijo: 'Vale, estas son mis intenciones'. Fue superhonrado. Es como un caballero de los 50, un ángel, un osito de peluche. Es la mejor persona que he conocido en mi vida", expresó.

Más tarde, la pareja fue vista en noviembre de 2023 en la playa de Bondi (Australia), aunque la confirmación de su relación llegaría en febrero de 2024, cuando el artista de Zitti e Buoni presentó a la actriz en la alfombra de Pre-Grammy Gala de Clive Davis, mostrando su buena sintonía.

La pareja va mucho más allá y todo apunta a que podrían comenzar una convivencia juntos. Damiano contó en el programa Che Tempo che Fa que estarían planteándose vivir juntos. "Ella en Los Ángeles, y yo en Roma, pero estamos pensando e ir a vivir juntos", asegura.

Los últimos proyectos de Dove Cameron

En los últimos años Dove Cameron ha consolidado una nueva etapa profesional, siempre entre la música y la actuación.

En el terreno audiovisual, la actriz asumió el papel protagonista en 56 Days, una serie de suspense psicológico basada en la novela de Catherine Ryan Howard. Supone uno de sus trabajos más ambiciosos como actriz adulta, alejándose definitivamente de su imagen juvenil. El estreno de la serie está previsto para este 2026.

En paralelo, Cameron ha mantenido una actividad musical constante durante 2025, lanzando varios sencillos que anticipan su primer álbum. Canciones como Too Much, French Girls y Whatever You Like reforzaron su identidad pop alternativa y oscura, con una estética cuidada y una narrativa más personal.