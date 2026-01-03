'El Desafío 6', con Eva Soriano, ya tiene fecha de estreno

Tras la victoria de Gotzon Mantuliz en El Desafío 5, el programa de Antena 3 ya tiene todo preparado para comenzar su sexta edición. Ocho nuevos concursantes se enfrentarán a pruebas durísimas a partir del próximo viernes 9 de enero, a partir de las 22:00.

Este año, Roberto Leal repite como presentador y los miembros del jurado son los mismos: Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan del Val. Entre los participantes, destaca Eva Soriano, la flamante presentadora del anti-morning show de Europa FM: Cuerpos especiales.

"Mis puntos fuertes es un veneno que tengo dentro que se llama competición", comenta la humorista. "Participa todo lo que quieras, a mí me gusta ganar".

En febrero del año pasado, Eva Soriano enseñó los moratones que le estaba provocando el rodaje del programa: "Para que luego digan que la tele es mentira. Todo esto son entrenos de El Desafío. No puedo decir qué prueba voy a hacer, y parece la decadencia", dijo en Y ahora Sonsoles.

Los moratones de Eva Soriano por los ensayos de 'El Desafío' | Y AHORA SONSOLES

Los ocho concursantes de 'El Desafío 6'