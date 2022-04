Julia Otero: referente en el periodismo y un ejemplo de superación frente al cáncer

Julia Otero (62 años) es una periodista nacida en la localidad gallega de Penela.

Comenzó su viaje en el mundo de la comunicación en el programa 'Protagonista' de la emisora Radio Sabadell y, poco a poco, llegó a ser su presentadora. Durante los siguientes años, fichó por varias emisoras catalanas como Radio Juventud o Radio Miramar, aunque no fue hasta 1985 cuando su voz empezó a escucharse por toda España al presentar el programa 'Crónica del alba'.

Una larga carrera periodística en radio y televisión

Entre 1991 y 1999 formó parte de Onda Cero dirigiendo el programa 'La Radio de Julia Otero', convirtiéndose en un referente en la franja de la tarde. Terminó saliendo de esta emisora y volviendo en 2007 bajo el nombre 'Julia en la Onda'.

Además, ha compaginado su carrera como comunicadora en la radio con la televisión, presentando programas en TVE, Antena 3 o TV3.

En estas décadas, ha conseguido ganar varios premios, entre los que se encuentran cuatro Ondas: Premio Nacional de Televisión (1989), Premio Nacional de Radio (1994), Premio Nacional de Televisión. Mejor programa de entretenimiento (2003) y Premio Nacional de Radio a la trayectoria más destacada (2013).

Su pareja y su hija, los grandes apoyos de Otero

A pesar de un matrimonio con el periodista Ramón Pellicer que terminó en divorcio, su actual pareja es el médico Josep Martínez, con el que ya lleva casi 30 años.

De esta relación ha nacido su única hija, Candela Otero Martínez, de 25 años, que siguió los pasos de su padre en la medicina y estuvo al pie del cañón durante los meses más duros de la pandemia trabajando en hospitales.

11 meses alejada de los micros por el cáncer

En 2021 recibió la terrible noticia de que estaba enferma de cáncer y se retiraba de los micros. Este descanso se prolongó durante 11 meses hasta que estuvo completamente recuperada. En una entrevista en 'El Hormiguero', Otero afirmaba: "Quiero hacerlo bien. Quiero dejar claro que yo no soy bandera de nada, ni estandarte de nada. Que soy una enferma más de cáncer que ha pasado 11 meses duros, como tantos otros. Hoy mismo, a 800 españoles les han diagnosticado cáncer. Mañana otros 800 y así, hasta 300.000 a final de año".

"Me han hecho lo mismo que a ellos. Por tanto no quiero que nadie piense que estoy aquí para hacerme bandera de nada. Mi intención es ayudar a la gente que no tiene voz, y si alguna cosa de lo que digo yo les sirve a ellos o a su entorno, habrá valido la pena", ha añadido.

La periodista recalcaba que el día en el que le comunicaron que estaba enferma le supuso un choque emocional debido a la incertidumbre de lo que ocurrirá en el futuro. "Dicen que te pasa toda la vida por delante. Pero no te pasa la vida pasada por delante. Te pasa la vida futura, la que aún te queda", ha relatado, para añadir: "Es la melancolía del futuro para el que tal vez no estés presente. Te pones a pensar en tus hijos, en tus nietos que igual no verás, en la casa que estás haciendo en el campo que igual no estrenarás... Es melancolía del futuro, más que del pasado".

Otero pide no hablar del cáncer como "una guerra"

Del mismo modo, siempre ha reivindicado la importancia del lenguaje a la hora de hablar del cáncer: "La gente te dice 'tú eres muy fuerte'. Y te lo dicen con la mejor voluntad. Pero tú no eres fuerte, no hay otra opción que ser fuerte. Tienes que resistir como sea. Ni eres más valiente ni vas a una guerra".

Otero apuntaba en que es importante evitar frases de connotación bélica como "ha vencido" o "ha perdido la batalla contra el cáncer", y ha recordado que cuando a una persona le diagnostican esta enfermedad está sumamente sensible y asustada, por lo que hay que cuidar aún más las palabras.

En este mismo sentido, la periodista también ha puntualizado el error que cometemos en este contexto con frases como "vaciar" cuando se extirpa un órgano a causa de un tumor: "No digamos que han vaciado a una mujer porque le han quitado el útero, las mujeres somos más que una matriz. Nunca se dice que han vaciado a un hombre cuando le quitan algo".