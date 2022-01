"No eres fuerte, no tienes otra opción": Julia Otero reflexiona sobre cómo tratar a un enfermo de cáncer

Después de 11 meses alejada de los micrófonos debido al cáncer que le diagnosticaron en febrero de 2021, Julia Otero ha vuelto a ponerse al frente de su programa Julia en la Onda, en Onda Cero.

Con motivo de este regreso, la presentadora ha acudido a El Hormiguero para explicar cómo ha vivido estos últimos meses. No sin antes aclarar cuáles son sus intenciones: "Quiero hacerlo bien. Quiero dejar claro que yo no soy bandera de nada, ni estandarte de nada. Que soy una enferma más de cáncer que ha pasado 11 meses duros, como tantos otros. Hoy mismo, a 800 españoles les han diagnosticado cáncer. Mañana otros 800 y así, hasta 300.000 a final de año".

"Me han hecho lo mismo que a ellos. Por tanto no quiero que nadie piense que estoy aquí para hacerme bandera de nada. Mi intención es ayudar a la gente que no tiene voz, y si alguna cosa de lo que digo yo les sirve a ellos o a su entorno, habrá valido la pena", ha añadido.

El día que le dijeron que tenía cáncer de colon

Julia Otero ha explicado cómo fue el día en el que le dieron la mala noticia. La periodista fue a hacerse una colonoscopia dentro de una revisión rutinaria, y asegura que cuando se despertó empezó a ver "caras raras". "El médico que me hizo la colonoscopia, que además es amigo mío, me dijo 'tienes una neo (neoplasia) de colón'. Y eso es un shock traumático de tal magnitud que es difícil contarlo".

Una vez asimilada la noticia, empieza la búsqueda de "nombres y apellidos" del cáncer. Un arduo trabajo en manos de los oncólogos para definir el tipo de tumor y qué tratamiento es el más adecuado para intentar curarlo. "Una vez que ocurre esto, es ahí donde empieza la pesadilla", ha asegurado.

Además, Julia ha hablado del choque emocional que supone una noticia de este tipo debido a la incertidumbre de lo que ocurrirá en el futuro. "Dicen que te pasa toda la vida por delante. Pero no te pasa la vida pasada por delante. Te pasa la vida futura, la que aún te queda", ha relatado, para añadir: "Es la melancolía del futuro para el que tal vez no estés presente. Te pones a pensar en tus hijos, en tus nietos que igual no verás, en la casa que estás haciendo en el campo que igual no estrenarás... Es melancolía del futuro, más que del pasado".

"La vida es provisional, y olvidamos esa realidad"

A la presentadora de Julia en la Onda le informaron en noviembre de 2021 que en su cuerpo ya no quedaban "células egoístas", como su médico las llama. Sin embargo, ella se muestra muy cauta ante la frase "vencer al cáncer", ya que sabe que puede volver en cualquier momento.

Esto le ha llevado a hacer una importante reflexión sobre la provisionalidad de la vida. "Alguien que está perfectamente sano, mañana puede morir de un accidente, de un infarto. Simplemente no lo sabe. La única diferencia entre esa persona y yo es que yo tengo esa incertidumbre".

"La vida es provisional. Es una cosa que aprendes cuando te dan el diagnóstico. Es un spoiler que todos sabemos y que olvidamos. El spoiler es que nos vamos a morir y vivimos de espaldas a esa realidad. Pero de vez en cuando es importante recordar cómo acaba esta película, y siempre es así", ha añadido en su importante reflexión.

La importancia del lenguaje para hablar de cáncer

Otro de los aspectos que ha querido abordar Otero, es la importancia que tiene el lenguaje que utilizamos cuando hablamos de cáncer: "La gente te dice 'tú eres muy fuerte'. Y te lo dicen con la mejor voluntad. Pero tú no eres fuerte, no hay otra opción que ser fuerte. Tienes que resistir como sea. Ni eres más valiente ni vas a una guerra".

Cuando a una persona le diagnostican de cáncer, también supone un choque emocional para sus seres queridos, que en muchas ocasiones no saben cómo actuar: "Lo mejor siempre es la verdad, y si no sabes qué decir di que no sabes qué decir"

Otero ha incidido en que es importante evitar frases de connotación bélica como "ha vencido" o "ha perdido la batalla contra el cáncer", y ha recordado que cuando a una persona le diagnostican esta enfermedad está sumamente sensible y asustada, por lo que hay que cuidar aún más las palabras.

En este mismo sentido, la periodista también ha puntualizado el error que cometemos en este contexto con frases como "vaciar" cuando se extirpa un órgano a causa de un tumor: "No digamos que han vaciado a una mujer porque le han quitado el útero, las mujeres somos más que una matriz. Nunca se dice que han vaciado a un hombre cuando le quitan algo".