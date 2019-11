La Voz Kids | David Bisbal se disculpa tras la bronca de Rosario: "No me hables en todo el programa"

La actuación de las voces del equipo de Vanesa Martín y Pastora Soler, Irene Gil, Miguel Martín y Laura Valle, marcó la primera batalla, pero esta vez entre coaches.

Tras cantar el tema ‘How deep is your love’, Irene y Miguel quedaban fuera del concurso. Sin embargo, tanto Rosario y Lolita Flores, como David Bisbal y Niña Pastori, querían a Irene Gil en sus equipos, así que en el momento en que comenzaba “el tiempo de robo”, uno fue más rápido que la otra… ¿O tal vez no?

"¡Tongo! ¡Tongo!", se escuchó a la cantante gritarle a David Bisbal. Y añadió: "A mí no me hables en todo el programa". Finalmente, el cantante acabó pidiendo perdón por el robo. El almeriense se hizo con Irene, después de que Vanesa Martín y Pastora Soler salvaran a Laura Valle.

Llegaba el turno de la siguiente Batalla en el equipo de Vanesa, con Isabel Marsal, Carmen Ferre y Aiert Alberdi como protagonistas, que interpretaron el tema versionado por Pedro Guerra, 'Contamíname’. Batalla en la que pudo salvarse Isabel Marsal.

Después, la propia Vanesa Martín y su asesora, Pastora Soler, interpretaron la canción junto a sus tres talents.

EQUIPO DE ROSARIO Y LOLITA

La Batalla más tierna la protagonizaron Daniel García, Yolaini Viñas y Abel Bernal, que interpretaron 'El mejor momento' de Pablo López. Rosario y Lolita decidieron salvar a Daniel, abriendo la puerta al equipo de Vanesa Martín, que ‘rescató’ a Yolaini.

Además, David Bisbal hizo realidad el sueño de Abel cantando a dúo ‘Perdón’; mientas que las Flores interpretaron junto a Yolaini el tema 'Te quiero vida mía'.

En la segunda Batalla, Saira Suárez, Elena Aguallo y Claudia Martínez cantaron el tema de Katy Perry, 'Roar', y Sira logró pasar a la segunda fase.

EQUIPO DE MELENDI

Melendi y Arkano se decantaron por las voces de Marta Berlín y Alan Brizuela. Marta cantó 'Perfect' de Ed Sheeran, batiéndose con Lucie Labays y Ahlam Akourrih.

Por su parte, Alan tuvo que medir su voz a las de Marcos Balmori y Pablo Castiñeira con 'Peces de ciudad', en la versión de Pablo Alborán con Pablo López.

EQUIPO DE DAVID BISBAL

Aún quedaba un robo en el aire, ya que Rosario y Lolita perdieron su oportunidad ante David Bisbal, así que apostaron por Paloma Puelles, la talent del equipo de David Bisbal que no superó la Batalla de la que salió vencedora María Expósito, que interpretó el mítico tema de Alejandro Sanz, '¿Lo ves?’.

¡Y la semana que viene, más! ¡Qué emoción!

