¿Quién es quién en el reparto de 'Mariliendre'? Conoce a los actores y a sus personajes

Mariliende es la nueva esperada serie de Javier Ambrossi y Javier Calvo, que ejercen como productores ante la creación de Javier Ferreiro. Se trata de una ficción musical que explora en la vida nocturna LGTB de Madrid en el pasado y en el presente.

La serie sigue la historia de Meri Román, una mujer de 35 años que destacó en la fiesta madrileña hace más de una década. Tras la muerte de su padre, la protagonista reconecta con su séquito de amigos homosexuales, rememorando su pasado y los temazos musicales que marcaron aquella época, mientras intenta definir su caótica vida y su propia identidad.

La obra puede verse en Atresplayer a partir de este 27 de abril, y cada domingo llegará una nueva entrega hasta que estén disponibles los seis episodios. A continuación, resumimos quién es quién en Mariliendre, que cuenta con un reparto de ensueño.

Blanca Martínez es Meri Román

Es conocida como "la reina madre de los homosexuales, la mariliendre [amiga de gais] de España". La protagonista es una mujer con carácter y con las ideas claras de lo que le gusta al principio, pero cada vez que la rechazan va perdiendo identidad, hasta que se encuentra perdida. Ahora, tiene que volver a encontrar quién es. Cabe destacar que Bea Fernández, de Operación Triunfo 2023, es la encargada de poner voz a Meri Román en las actuaciones musicales.

Blanca Martínez también ha interpretado papeles en otras series como Respira (2024) o Todas las veces que nos enamoramos (2023). En el coloquio tras la proyección de los dos primeros capítulos de la serie en cines el pasado 24 de abril, la actriz dijo que es tan mariliendre en la vida real como su personaje, pero que no es "tan descerebrada".

Mariona Terés es Paula

Ella es la hermana de Meri Román. Se trata de una persona conversadora, todo un reto para la actriz, pues "nunca lo había hecho". Paula es seria, responsable y es madre. Por su parte, Mariona Terés es una actriz consagrada de 39 años que también ha trabajado en Acacias 38 (2016) o Veneno (2020).

Mariano Peña es Manolo

Es el padre de Meri Román. Se trata de un personaje "enigmático" del que se habla mucho, pero aparece poco, pues la serie comienza con su fallecimiento. Poco a poco y a través del desarrollo de la trama, el espectador irá descubriendo sus secretos, que son parte central de la serie. En cuanto a la trayectoria de Mariano Peña, destaca su popular papel en Aída como Mauricio Colmenero Sánchez.

Nina es Inés

La prestigiosa cantante interpreta a la madre de Meri Román, y es una persona a la que le pasan "cosas fuertes". Se trata de una mujer llena de "matices, extremos y colores" y una relación muy especial con su hija, aunque al principio solo mantienen interacciones frías.

Martin Urrutia es Jere

Se trata de "el marica de nuestros ojos", el que fue durante muchos años el mejor amigo de Meri. Tiene un punto de sensibilidad, el cual mezcla con la faceta de fiestero, lo que le hace adorable y cercano. El personaje tiene una trayectoria muy variada y divertida. Además, Jere supone el primer papel en la actuación de Martin Urrutia, que saltó a la fama en Operación Triunfo 2023. "Es un poco reservado y luego muy fiestero, eso es con lo que más me identifico", contó el joven artista.

Álvaro Jurado es Santi

Es el "camarero favorito". Es muy alegre, tímido de primeras por haber dejado Sevilla porque no lo aceptaban como gay. Es parte del grupo de amigos y, a pesar de su 'poca vergüenza', se le quiere. "Yo con Santi me siento identificado", explicó el actor Álvaro Jurado. "Hay cosas en las que no estoy de acuerdo con él, pero nos parecemos mucho".

Yenesi es Leo

Es una persona no binaria divertida que también pertenece al grupo de amigos de la protagonista. Es como Sharpay de High School Musical, la mala que no es tan mala y cae bien. Hace un viaje desde el pasado, pasando de ser un "mariconcito divertido" a "una no binaria chula". "Yo, como una auténtica woman, soy muy parecida a Leo. Le hemos regalado cosas de Yenesi a Leo", desveló la actriz.

Omar Ayuso es Luis

Es otro de los amigos de Meri. En su pasado era un chico extrovertido y aparentemente seguro de sí mismo y líder del grupo, pero diez años después la vida de Luis no es para nada la que parecía ser. "Yo me veo mucho en el personaje", contó Omar Ayuso, conocido también por actuar en Élite. "Cuando tenía 18 años, tapaba la inseguridad siendo pesado, bocazas… un poco malo".

Carlos González es Saúl

Saúl, otro amigo, es un chico de pueblo al que le cuesta encajar en Madrid por no ser un gay normativo, que acaba mostrándose como un chico especial y misterioso. En este caso, Carlos González (Veneno, Cardo, Maricón perdido) aseguró que no se siente representado por Saúl: "Cuando creo un personaje, intento que se separe de mí".

¡No te pierdas la serie en Atresplayer y conoce de cerca a todos los personajes de Mariliendre!