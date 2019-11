Lady Gaga protagonizará la nueva película de Ridley Scott sobre el asesinato del nieto de Gucci

Tras su debut cinematográfico con 'A Star Is Born', Lady Gaga volverá a la gran pantalla y lo hará con un nuevo papel.

Según informa Deadline, la artista protagonizará el nuevo film de Ridley Scott sobre la familia Gucci.

La película, cuyo guión será de Roberto Bentivegna, estará basada en el libro 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed', de Sara Gay, que habla del asesinato de Maurizio Gucci, el nieto del fundador quien fue tiroteado por un sicario contratado por su exmujer, Patrizia Reggiani.

La Germanotta interpretará al personaje de la viuda negra que, a pesar de defender su inocencia, fue condenada a 29 años de cárcel, aunque cumplió solo 18 por buena conducta.

Todavía no se sabe ni el título ni cuando se estrenará. Pero lo que está claro es que 'A Star Is Born' ha marcado un antes y un después en la carrera de Lady Gaga, que ha recogido numerosos premios, entre ellos un Oscar por 'Shallow', canción de la banda sonora de la película de Bradley Cooper.