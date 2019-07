Bradley Cooper pillado con otra: verdades y mentiras sobre su relación con Lady Gaga

¿Qué relación mantienen Lady Gaga y Bradley Cooper después de que el actor se haya separado de Irina Shayk ? Varios medios estadounidenses confirman que son pareja y que ya están viviendo juntos en Nueva York. Sin embargo, las imágenes que han salido a la luz no son actuales, son de 2016, cuando los protagonistas de 'Ha Nacido Una Estrella' empezaron a trabajar en la película.

Tras protagonizar 'Ha Nacido Una Estrella', Bradley Cooper y Lady Gaga han hecho varias apariciones en público en las que han mostrado que entre ellos hay mucha complicidad, pero ¿hay algo más que amistad?

Su actuación en los Oscar disparó los rumores. El actor y la cantante volvieron a meterse en la piel de Ally y Jackson Maine para interpretar 'Shallow', pero sus miradas y sus gestos se llevaron todo el protagonismo, aunque la presencia de Irina Shayk, mujer de Cooper, consiguió disuadir la historia.

Sin embargo, en las últimas semanas este trío amoroso ha vuelto a estar en el punto de mira. Por una parte, Lady Gaga se pronunció sobre su separación con Christian Carino y, durante un concierto en Las Vegas, confesó que ya no llevaba el anillo de compromiso. Por otro lado, Bradley Cooper e Irina Shayk se divorciaban tras cuatro años de relación y una hija en común.

Así que, todo apuntaba a que la intérprete de 'Joanne' había sido la culpable de la ruptura entre la pareja. Pero en todo momento, la artista ha dejado claro que su relación con el actor no va más allá de lo que muchos piensan y que, "cuando cantas una canción de amor le tienes que transmitir a la gente lo que quiere sentir lo mismo que en la película".

Sus palabras no convencieron a la prensa rosa y, poco después, la revista In Touch aseguraba que Bradley Cooper y Lady Gaga vivían juntos en el piso que el actor tiene en el West Village de Nueva York. La noticia no gustó a los fans de Irina Shayk que atacaron a la artista en sus redes sociales.

Asimismo, la noticia vino acompañada de unas imágenes que alimentaban las sospechas: Cooper y Gaga saliendo del apartamento. Sin embargo, no son fotografías actuales, corresponden al año 2016, cuando los protagonistas de 'Ha Nacido Una Estrella' empezaron a trabajar en el proyecto cinematográfico.

Por lo tanto, todo apunta a que la historia de Ally y Jackson Maine no traspasará la gran pantalla y se hará realidad. Goosip Cop, especialistas en desmontar rumores, aseguran que Bradley Cooper y Lady Gaga no son pareja, nunca han mantenido una relación.

Finalmente, parece ser que Bradley Cooper está conociendo a otra mujer. Según el periódico 'National Enquired', el actor podría estar viéndose con Jennifer Garner, pero tampoco se confirma si mantienen una relación amorosa y si es ella el verdadero motivo por el que Bradley se divorció.