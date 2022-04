Lorena Castell y Jesulín de Ubrique se enfrentan en la guerra de anillas de 'El Desafío'

Como cada semana, El Desafío trae de vuelta algunos de los retos más extremos de la televisión española. Y si hay un estandarte de las grandes pruebas al límite esa es nuestra Lorena Castell, que ha demostrado en su paso por el programa que no hay nada que se le resista.

Nada es imposible para la presentadora de yu Music y colaboradora de yu, No te pierdas nada, que ha hecho frente a uno de los retos más difíciles hasta el momento, enfrentándose además a Jesulín de Ubrique, uno de los concursantes en cabeza en la clasificación del programa.

Ambos han tenido que afrontar la guerra de anillas, un auténtico duelo de altura no apto para gente con acrofobia. Y es que este reto consiste nada más y nada menos que en caminar por un sendero de 15 metros compuesto de anillas, donde algunas están a más de cinco metros de altura y otras a casi dos sobre el suelo.

Lorena Castell en los ensayos: “Cuando entro en pánico me entra la risa” // antena3.com

"Casi los llevamos al hospital. Es una prueba que engaña mucho, parece muy sencilla, pero es muy difícil", ha explicado el coordinador de la prueba, que ha revelado lo mal que lo han pasado Lorena Castell y Jesulín a causa de los dolores que les ha provocado la prueba.

La propia presentadora ha confesado que, a pesar de que subestimó la prueba, se ha acabado dando cuenta de lo duro que es: "Tengo las piernas muy cortas, esas anillas están muy lejos. Hay algunas en las que me tengo que balancear. Cuando lo vi pensé 'esto está chupao', por supuesto lo infravaloré. Me reventé, no podía mover el cuello, te destroza físicamente".

Luces y sombras en el reto de Lorena Castell y Jesulín de Ubrique

De hecho, según han explicado, apenas han conseguido completar el recorrido en los entrenamientos y han sufrido mucho a causa de las lesiones que les ha causado esta prueba.

Es por ello que, después de tres minutos intentando superar esta prueba, el pobre Jesulín de Ubrique no ha podido pasar de la mitad del recorrido. "Me falta fuerza. He perdido el equilibrio", explicaba el propio torero, que no ha sido capaz de continuar tras resbalarse en una de las anillas.

Sin embargo, no todo ha sido malo en esta prueba. Así, Lorena Castell conseguía llegar al final del camino de anillas y tocar la campana en tan solo 2:05 minutos, mucho más rápido que su mejor tiempo en los entrenamientos.

Lorena Castell, cuarta clasificada de la noche

Gracias a su empeño y a su destreza para saltar de una anilla a otra, Lorena Castell ha conseguido hacerse con la cuarta mejor puntuación de la noche gracias al 7 de Juan del Val, el 4 de Pilar Rubio y el 5 de Santiago Segura, que la han colocado con 16 puntos.

Esta puntuación, además, la posiciona muy cerca de su máximo competidor en la lucha por el liderato del programa, Jesulín de Ubrique, colocándose tan solo a dos puntos del tercer puesto de la competición.