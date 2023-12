Lucie Lucas rectifica tras acusar a Victoria Abril de agresión sexual: "Me sentí profundamente traicionada"

De la noche a la mañana, Victoria Abril se ha visto envuelta en unas fuertes acusaciones por una de sus compañeras de reparto en la serie francesa Clem.

Hace unos días, la actriz Lucie Lucas incriminaba a la condecorada intérprete de agresión sexual a través de sus redes sociales, tras firmar un manifiesto de apoyo a Gerard Depardieu.

"¡Eh, Victoria... ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluso sexuales, contra tus compañeros? Pensándolo bien, no me sorprende que hayas firmado... Tú también flipas y pensándolo bien, tienes razón. Basta ya de delirar", ha escrito la intérprete sobre una imagen de la columna, publicada en Le Figaro, y que también rubrican Carole Bouquet, Charlotte Rampling o Carla Bruni.

El texto lo difunde Charlotte Arnould, una de las denunciantes de Depardieu, que acumula más de una decena de acusaciones de violación o comportamientos vejatorios y sexistas. Hace solo una semana, una periodista española se sumaba a la lista de denunciantes.

Escasos días después, Lucas se ha retractado de sus palabras públicamente en el programa de televisión español Y Ahora Sonsoles.

"No es a quien quiero acusar; tuve esta especie de torrente de sangre. Quizás me lo permití, porque ella es mi 'madre de cine' y me sentí profundamente traicionada y abandonada", ha declarado en el programa de Antena 3.

"Lo que me gustaría denunciar es que existe un sentimiento de impunidad total entre algunas personas, en particular entre las personas de la generación de Gérard Depardieu y Victoria Abril, que se permiten tiranizar conjuntos enteros y comportarse de maneras que no son admisibles, o incluso ilegales", ha manifestado.

Victoria Abril se mostró tranquila ante las primeras acusaciones, asegurando a Europa Press que, si había algo real, ya se vería en los juzgados.