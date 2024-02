Marta Díaz carga contra el jurado de 'El Desafío' por su puntuación: "Me esperaba más"

Marta Díaz no ha quedado satisfecha en El Desafío con la puntuación que el jurado le ha dado con su show en bici estática. Tras recibir tres cincos, ha dejado claro que se había esforzado mucho y no se la había valorado.

La entrega de puntos ha sido uno de los instantes más tensos en El Desafío.

Marta Díaz tenía un duro recado en el sexto programa: hacer una coreografía en una bicicleta estática en movimiento. Lo ha logrado, a pesar de que haber revelado que llevaba varios días sufriendo de dolores en las piernas y el jurado parece que no ha terminado muy satisfecho porque le han dado tres cincos.

No era el resultado que la influencer esperaba y no ha negado su malestar por la puntuación recibida: "Me esperaba más por la dificultad de la prueba, lo aeróbica que era, mis condiciones físicas... Me refiero, llevo con agujetas importantes desde el lunes, pero bueno que ya está".

Tras actuar, el jurado ya había advertido a Marta que había tenidos algunos fallitos.

¡No te pierdas su show en bici estática!