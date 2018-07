Michelle Jenner y Oriol Pla protagonizan un musical para el nuevo anuncio de Estrella Damm

El anuncio de Estrella Damm es uno de los más esperados del año. Poco antes de empezar el verano, la marca de cerveza lanza el corto que servirá como spot para la época estival con su inconfundible sello "mediterraneamente".

Este año Dani de la Torre ha sido el encargado de dirigir este corto que ha convertido en un musical protagonizado por Michelle Jenner y Oriol Pla, que han demostrado sus grandes dotes musicales en 'Alex y Júlia'.

En una historia paralela, ambos actores interpretan todos los temas de anuncios anteriores para terminar por el principio, con Billie The Visions & The Dancers y su 'Summercat', canción del spot de 2009 en Formentera.

Para este año han vuelto a Formentera para rodar el spot y su canción es 'A Place To Stay' de Toni M. Mir. También aparecen versiones de todas las anteriores:

- 2017: Aaron Chupa - Don't Fight It (Feel It)

- 2016: Ramon Mirabet - Those Little Things

- 2015: Maïa Vidal - Our Place

- 2014: The Vaccines - If You Wanna

- 2013: Love Of Lesbian - Fantastic Shine

- 2012: Lacrosse - You Can't Say No Forever

- 2011: Herman Düne - I Wisht That I Could See You Soon

- 2010: The Triangles - Applejack

- 2009: Billie The Visions & The Dancers - Summercat