Amber Heard, tras conocer el veredicto: "Es una marcha atrás en los derechos de la mujer"

Amber Heard ha reaccionado sin levantar la mirada del suelo tras perder el juicio contra Johnny Depp. La actriz ha afirmado que se siente "humillada y con el corazón roto" después de que el jurado popular dictaminase que debía pagar 15 millones de dólares a su exmarido.

Sus primeras reaccionas tras conocer la noticia no se hicieron esperar. La protagonista de Aquaman compartió en sus redes sociales unas tristes palabras tras conocer el veredicto final.

Heard ha calificado la pérdida por difamación como "un revés" para las mujeres mientras Depp declaró que "lo mejor está por venir".

"La decepción que hoy siento no tiene palabras. Tengo el corazón roto porque la gran montaña de evidencias que he presentado no han sido suficientes para sobreponerse a la influencia desmedida que tiene mi exmarido.

Estoy todavía más disgustada por lo que esta sentencia supone para otras mujeres. Es una marcha atrás. Una marcha atrás en los derechos de una mujer que habla y no es tomada en serio. Una marcha atrás en el que la violencia contras las mujeres es algo que debe tomarse en serio.

Creo que Johnny ha logrado que el jurado pasará por alto la libertad de expresión y las pruebas tan concluyentes que hicieron que ganará en Reino Unido. Estoy triste por haber perdido este caso, pero todavía estoy más triste por haber perdido el derecho, que me corresponde como ciudadana de Estados Unidos, de hablar en libertad".

El veredicto del jurado popular

Este miércoles, el jurado popular formado por siete personas, ha llegado a un veredicto final. Los miembros han alegado que Johnny Depp demostró que su expareja le difamó en un artículo de opinión publicado en el año 2018. En él, hablaba de sí misma como víctima de violencia doméstica.

El jurado otorgó a Depp 15 millones de dólares por daños y perjuicios. No obstante, Heard solo tendrá que pagar 10,35 millones de dólares debido al límite de la ley de Virginia sobre daños punitivos. Por lo tanto, el juez redujo la cantidad.

En su contrademanda,ganó uno de los tres cargos por difamación y, en consecuencia,le debereá pagar