Millie Bobby Brown se postula para interpretar a Britney Spears en el biopic de la cantante

La actriz Millie Bobby Brown vuelve a estar en el foco. Esta vez por su cambio de look: la actriz, que se dio a conocer en Stranger Things, ha sorprendido con su nueva melena rubia con flequillo.

Dado este cambio, muy comentado por los fans de la actriz pero también por los medios, la intérprete no ha duda en remar a favor de cara a posibles proyectos. Y es que Bobby Brown ha comentado en varias ocasiones a qué superestrella del pop le gustaría interpretar e la ficción, y ahora con su nueva melena estaría más cerca esta oportunidad.

Y es que Millie Bobby Brown se ha vuelto a postular para encarnar a Britney Spears en un posible biopic de la cantante. "Es un icono absoluto. No hay nada que me guste más que ser parte de su historia. Pero esa es su historia y apoyo totalmente que ella le dé vida a su historia… como ella quiera. Me gustaría que alguien le diera vida de la manera más hermosa y siempre estaría abierta a eso", expresó para el medio estadounidense Access Hollywood.

Esta cercanía a Britney Spears a Millie le llega de haberse hecho famosa con el mismo juicio público. Así lo contó ella misma en una entrevista con Drew Barrymore, donde expresó que se sentía identificada con la lucha de la cantante. Además, tras ver fotos de ella en su juventud, la actriz vio que podía interpretarla como nadie.

En su momento ya Universal Pictures recibió bien su sugerencia. Y es que las memorias de Spears, The Woman In Me (2023), podrían servir como referencia para una película biográfica de la estrella del pop. Y se tantea a Jon M. Chu, quien está detrás de éxitos como Wicked, como director.

No obstante, de momento no se sabe mucho más sobre este posible proyecto. Lo que sí se conoce es la opinión de Britney Spears, que ya expresó que para ella no era buena idea tener un biopic audiovisual mientras siguiera viva. Y su aprobación es imprescindible para dicho proyecto.