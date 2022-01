El motivo por el que Javier Bardem será el Rey Tritón en 'La sirenita'

El actor Javier Bardem será el próximo Rey Tritón de la nueva versión de La sirenita que está programando Disney en live action. Después del éxito de Aladdin, Dumbo y Mulan, llega otro clásico para disfrutar con personajes reales. El intérprete español es el último en sumarse a una cinta que seguro que atrae a más de un nostálgico a las salas de cine.

Javier Bardem ha confesado que sus hijos tuvieron mucho que ver en la decisión de aceptar el papel del Rey Tritón, el padre de Ariel, y es que a sus hijos les hace muchísima ilusión ver a su padre en la nueva versión de La sirenita. El actor ha contado que cuando le llamaron para hacerle la propuesta estaba en casa con sus niños y que cuando se lo comentó a su hija, esta se emocionó tanto que no pudo, ni tan siquiera, dudar en aceptar el papel.

Las palabras de Javier Bardem

El actor acudió al conocido programa online llamado The Jess Cagle Show de SiriusXM y habló sin pelos en la lengua sobre su nuevo papel como Rey Tritón: “Cuando me ofrecieron la película, estaba desayunando con mis dos hijos y empezaron a hablar de La sirenita. Les comenté que quizás me daban un papel en la película y mi hija se emocionó tanto que la tuve que explicar que yo no haría el papel de Ariel. Acto seguido, ella dijo: 'Por supuesto que no papá. Serás Tritón, ¿verdad? Dije: 'Sí'”, recordó.

Por otra parte, el actor siempre se ha mostrado como un férreo defensor de los mares, ya sea colaborando en campañas para su protección o, simplemente, expresando su amor al océano.