Javier Bardem: "Últimamente mis representantes son mis hijos"

Javier Bardem ha estado en Cuerpos especiales. María Guerra, nuestra agente experta en cine, ha hablado con el actor en el Festival de cine de San Sebastián, donde el actor está junto a Fernando León de Aranoa para presentar la película El buen patrón.

La cinta, algo así como la antítesis de Los lunes al sol, llega 19 años después de la cinta en la que un grupo de desempleados unen sus fuerzas para afrontar la situación. "Aquí hay una desunión que en Los lunes al sol no había. Los lunes al sol hablaba de la unión, de pertenecer a un grupo, de cómo forma de sobrevivir. Aquí se habla de algo que está más presente hoy, de cómo se castiga a nivel social, a nivel mediático a aquel que levanta la voz. Creo que eso está pasando", explica el actor que interpreta a un jefe manipulador en una pequeña empresa en la que todos tratan de salvarse sin preocuparles los demás.

"Seguramente haya gente que se pueda reconocer y que lo niegue, que diga, esto no es así, pero creo que todos podremos reconocer con algunas de las circunstancias que aquí se cuentan, que son diferentes a las de Los lunes al sol", insiste.

Representado por Luna y Leo

A El buen patrón se unen otras películas en el currículo reciente de Bardem. Una es La Sirenita.

El actor está dando un giro en su carrera dejando detrás los personajes oscuros. "Últimamente mis representantes son mis hijos. Ellos son los que mandan. Y yo, encantado. Hacer una cosa que no he hecho en la vida me da terror. Y también quiero que vean algo que he hech", ha dicho sobre sus hijos Leo y Luna, de 10 y 8 años.

Bardem hace en la película, protagonizada por Halley Bailey, al rey Tritón. Además, próximamente grabará otra cinta en la que interpreta a un cocodrilo.

El paso a la dirección

Javier Bardem está dispuesto a hacer cosas nuevas, pero la dirección no le acaba de tentar.

"Para llegar al momento de decir 'acción' hay que pasar un proceso de burocracia, de decisiones que me parece muy difícil. Yo no puedo hacer eso me volvería loco", cuenta el actor, que tiene otro posible plan. "Sí me gustaría hacer algo con actores para divertirnos, a ver qué pasa".