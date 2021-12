Penélope Cruz recuerda cómo eran las fiestas de Prince en el programa de Jimmy Fallon

Penélope Cruz en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. // Getty

Las actrices españolas están más de moda que nunca en Hollywood. Si la semana pasada era Úrsula Corberó, estrella de La casa de papel, la que triunfaba en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon con su ocurrente anécdota del día que conoció a Madonna, ahora ha sido la actriz Penélope Cruz la que ha dejado huella en su paso por el 'late night-talk show' estadounidense.

La intérprete española más internacional también ha tenido su oportunidad de triunfar en el programa, por el que ya ha pasado más de una vez, y en el que ha hablado sobre su papel en Madres paralelas, película nominada a los Globos de Oro en las categorías de mejor película extranjera y mejor banda sonora.

Durante su entrevista, además de la nueva película de Pedro Almodóvar, la actriz también ha recordado cómo fue mudarse a Nueva York cuando apenas tenía 19 años y algunas de las anécdotas que vivió durante el tiempo que pasó en la Gran Manzana. Y es que Penélope Cruz vivió estos años con mucha intensidad, alternando entre conciertos de U2 y fiestas de Prince.

"Vine a estudiar inglés cuanto tenía 19 años", ha explicado la actriz, que pasó un par de años alternando entre España y Estados Unidos. "Era un sueño poder actuar en esta industria. He tenido mucha suerte de poder trabajar en diferentes países en Europa y también aquí", aseguraba la española.

Penélope Cruz habla de su gran relación con Prince

La actriz también ha rememorado una anécdota sobre la vez que Prince la sacó al escenario por sorpresa: "Él esperaba que bailáramos y tal vez cantáramos", ha recordado la actriz, que confesaba que en aquel momento estaba deseando bajarse porque fue "aterrador".

Tras este incidente, Jimmy Fallon le ha preguntado a la actriz si este suceso les unió más y llegó a forjar una amistad entre ambos. Entonces, Cruz se abría para hablar cómo fue su relación con el mítico cantante de Purple Rain: "Siempre fue amable conmigo y con mi familia", revelaba.

Prince, en una actuación en la década de los 2000. // Getty Images

Penélope Cruz también ha recordado cómo eran las fiestas que Prince solía montar en su mansión: "Solía organizar fiestas en su casa que seguro que conoces. Esas fiestas eran las fiestas", explicaba la actriz, que a pesar de no ser muy "fiestera", disfrutaba mucho de ello: "Cuando iba a esas, me quedaba hasta las 5 de la mañana por las cosas maravillosas que pasaban en ese salón. Podías ver a Stevie Wonder cantando con Alicia Keys. Y a Farrell bailando con Diddy y Justin Timberlake. Después, Prince se unía y tocaba durante un rato. Luego se ponía el pijama, volvía y decía: 'Buenas noches'. Se iba a la cama y nos dejaba a todos allí".

Además, la actriz ha continuado asegurando que Prince siempre fue muy amable y muy dulce con ella. El cantante falleció repentinamente en 2016 de forma inesperada a causa de una sobredosis accidental de fentanilo a los 57 años y, desde entonces, Penélope Cruz ha reiterado que "no pasa un día en el que no le eche de menos".