Muere la actriz Isabel Torres (‘Veneno’) a los 52 años

Isabel Torres, conocida por su interpretación de Cristina Ortiz en Veneno, ha muerto a los 52 años, apenas tres meses después de que anunciara que el adenocarcinoma de pulmón que le fue diagnosticado en 2020 se había agravado y el pronóstico de los médicos no pintaba bien.

Así lo han comunicado a través de la cuenta oficial de Instagram de la intérprete. "Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada".

Le dieron dos meses de vida

A la también presentadora canaria le fue diagnosticado en 2020 un cáncer de pulmón que se agravó hace unos meses: "Me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero y si no qué vamos a hacer. La vida es así de caprichosa", explicaba en un vídeo que compartió a través de sus redes sociales para "despedirse" de sus seguidores.

"Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans y lo voy a dejar colgado en la red porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy. He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana. Me está cuidando", contaba.

La actriz, además, quiso despedirse de su público con una última aparición en televisión, en la que se sinceró sobre cómo se encontraba tras revelar su delicado estado de salud: "Cuando me dijeron que tenía cáncer de pulmón recuerdo el dolor. No me lo esperaba para nada", reconocía Isabel Torres, que recibió la noticia como "un jarro de agua fría" durante la grabación de Veneno, la serie de Los Javis.

"De los más grandes que te puedes imaginar. Realmente cuando me lo dicen yo no sabía qué hacer: si morirme, llorar, tirarme en el sofá... Tuve muchas opciones, pero sabía que estaba rodando la serie de mi vida. Pensé que aunque fuera lo último que hiciera lo iba a hacer bien", reveló la actriz, que decidió hacer frente a este doloroso momento con la mejor de las actitudes. "Lo que tengo claro es que no voy a parar de batallar hasta el último momento. O me deprimo, o disfruto de los momentos que me que quedan y me despido de las personas que quiero".

Su lucha como activista LGTBI

La actriz se convirtió en un auténtico icono de la comunidad LGTBI, siendo una de las primeras españolas en luchar por los derechos de las personas trans en nuestro país. De hecho, fue la primera transexual canaria que en 1996 pudo adecuar su DNI a su identidad sexual.

Además, su papel de Cristina Ortiz hizo que ganara un gran reconocimiento a nivel nacional, luchando así también por la inclusión de las personas trans en el mundo de la actuación y reivindicando que los papeles de mujeres trans no sean interpretados por hombres caracterizados.