Te interesa Todo lo que se sabe del caso Alec Baldwin: contradicciones y fallos de seguridad

Ha sido un año duro para Alec Baldwin y la causa es la tragedia sucedida en el plató de Rust donde disparó un arma que acabó matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins y que también hirió al director de la película Joel Souza. Este hecho fue considerado un accidente puesto que se suponía que la pistola era de fogeo y no tenía que haber estado cargada.

Recientemente, se ha conocido que el FBI asegura que Baldwin apretó el gatillo del arma aunque él lo niega en una entrevista: "Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo, nunca", señalaba.

Alec Baldwin ante esta situación está devastado, por lo que su esposa, Hilaria Baldwin, ha expresado mediante Instagram un emotivo mensaje de apoyo al actor: "No iré a ninguna parte. Tómate todo el tiempo que quieras para estar triste. Estoy aquí"

Este conmovedor mensaje ha hecho que el actor respondiera y volviera a hablar del tema insistiendo en su inocencia: "Nunca pensé que una cosa como esta podría desarrollarse así. Todo el mundo en el Set sabe lo que pasó. Todos". Además agrega: "Aunque solo hay dos víctimas reales en este caso, está siendo difícil soportar la insistencia de que me desperté ese día y violé todos los procedimientos de seguridad que he aprendido durante 40 años".

El actor también tuvo unas palabras para su mujer: "Si no fuera por ti, no puedo imaginarme cómo sería mi vida en este momento", a lo que Hilaria Baldwin respondió: "La tristeza que veo que llevas a diario me rompe el corazón".

Las demandas hacia Alec Baldwin

El padre de Halyna Hutchins ha dicho que exime de responsabilidad al actor: "Es responsabilidad de las personas que manejan las armas". A pesar de esto la familia de la fotógrafa denunció al interprete por homicidio imprudente.

Hay otra denuncia hacia el actor sobre este caso, también la supervisora del guion de la película, Mamie Mitchell, y el jefe de iluminación, Serge Svetnoy, presentaron demandas contra Baldwin y otros miembros de la producción por poner en riesgo la seguridad de los empleados.

La pregunta sin resolver

En las respuestas tanto del actor como de su mujer acusan a lo medios de no mostrar una representación del real de la situación, culpándole solamente a él. También el actor aseguraba: "Mientras tanto, la pregunta de dónde salió la munición real sigue sin ser respondida".

Hay por lo menos otros dos implicados directamente en el caso, el asistente de dirección, Dave Halls, que fue el que le dio el arma a Baldwin y la responsable de armería, Hannah Gutierrez Reed.

El asistente de dirección asegura que no revisó el arma puesto que estaba convencido de que las balas eran de mentira. Este ya había sido despedido de otro rodaje en 2019 por un incidente similar aunque, en ese caso, nadie salió herido.

Por su parte la responsable de armería asegura que sí revisó el arma y asegura que no tenía conocimiento de que hubiera munición real en el estudio, aunque se ha descubierto que había unos 500 cartuchos con munición en la zona de rodaje.

La investigación sigue abierta y ahora mismo el principal objetivo de la policía es averiguar el origen de la munición dado que todos los responsables aseguran que no habían balas reales en el estudio.