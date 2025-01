Nia habla por primera vez tras salir a la luz su polémica con Ana Obregón

La historia se remonta a las Campanadas de 2022. Ahí arranca el que podría llamarse el primer culebrón de 2025 que tiene como protagonistas a la presentadora Ana Obregón y la cantante Nia, y que cuenta con el presentador Roberto Herrera como actor secundario. Él fue quien en una reciente entrevista en un podcast aseguró que Ana Obregón había hecho llorar a Nia durante la grabación del spot de Fin de Año.

A sus palabras siguieron las de Ana Obregón que hizo oídos sordos a las acusaciones y restó importancia a los sentimientos de Nia. "Si en algún momento te has sentido ofendida porque yo tuviera prisa, lo siento en el alma", dijo este lunes en el programa de Y ahora Sonsoles.

Ahora es Nia la que ha hablado, aunque no lo ha hecho en ningún plató de televisión. La cantante fue pillada en la calle por los paparazzi. "No quiero entrar. No he dicho nada. No quiero hablar de nada, no ha pasado nada. Yo no quiero saber nada", dijo la cantante desmarcándose de la polémica. "No quiero decirle nada a nadie. Yo no he sacado nada. Yo no he dicho nada, no he hablado... Yo hago mi vida normal".

Para la cantante no hay nada que zanjar porque, en realidad, ella nunca ha hablado de Ana Obregón. Solo habló de "una señora muy famosa en el mundo de la televisión" que le hizo la vida imposible.

"No he abierto nada. No he dicho nada", aclaró antes las cámaras, y reconoció que es posible que hubiese llorado. "Yo lloro mucho soy muy sentía", apuntó.

¿Qué ha pasado realmente? Te contamos la historia desde el principio y qué ha dicho cada uno de sus protagonistas.

Nia y "la señora muy famosa" que le hizo la vida imposible

"Una señora muy famosa del mundo de la televisión me hizo la vida imposible. Me trató fatal, me trató muy mal y paré de rodar. Me fui llorando, que nunca me había pasado", fueron las palabras de Nia en la entrevista que dio en octubre de 2024 en el canal de YouTube Aquí hay kimchi.

La cantante no habló en ningún momento de Ana Obregón pero su versión coincide con la que ha llegado de la mano de su compañero en las Campanadas, el presentador canario Roberto Herrera. "Si me pasa ahora, en vez de llorar, le digo dos palabras e igualmente me voy".

"La dejé a ella sola, que quería su momento, me marché y, cuando ella se fue, salí a grabar yo", añadió en la entrevista, y explicó también qué pasó después: "Según lo que luego me dijo el equipo, es porque, bueno, yo, al final, soy una chica más joven y estoy empezando. Yo no sé si ella se sentía frustrada o no sé... la pagó conmigo. Me hubiera gustado insultarla. Esa señora necesita ayuda psicológica y a mí me hubiera gustado decirle que necesitaba esa ayuda psicológica".

Roberto Herrera señala a Ana Obregón

Nia no sale en el spot "porque aquella señora" le hizo "la vida imposible" pero decidió no contar más sobre el episodio. Fue su compañero Roberto Herrera quien sacó la verdad a la luz en una entrevista en El Salpique el pasado viernes 17 de enero.

"Si te das cuenta ese año en el spot publicitario de las Campanadas no sale Nia. ¿Por qué será? Nia lloró a lágrima viva. Lo que yo vi, y vieron mis compañeros de Los Morancos de cómo trató a Nia en la grabación del spot publicitario... A mí se me cayó un mito. Porque la niña es muy guapa, es joven, etc. y por eso no sale. Se negó a salir porque la hizo llorar. Y ahí se me cayó un mito", aseguró Herrera, que define a Nia como "un encanto de mujer, no se queja de nada, se adapta a todo...".

"Lo pasamos muy mal y ahí se me cayó un mito", sentenció.

La respuesta de Ana Obregón a Nia...

Por alusiones, Ana Obregón quiso salir en su defensa en el plató de Y ahora Sonsoles asegurando que los hechos no fueron así. "Estoy en shock, te lo juro. Llevo en este oficio 41 años y nunca nadie ha dicho nada malo de mí. Para mí, el lugar de trabajo es sagrado", apuntó la presentadora, que explicó su versión de los hechos.

"Solamente le dije que se diera prisa, porque tenía que marcharme por un tema personal", dijo la presentadora, que dijo que Nia llegó tarde y nerviosa. "Cuando ella baja no le salía la frase. Estaba muy nerviosa. Fue decisión de TVE que se fuera a relajar. No sé más", añadió Ana Obregón, que le mandó un mensaje un tanto paternalista a la cantante. "Nia, corazón, te deseo lo mejor del mundo. Si te has sentido ofendida por decirte que te dieras prisa, lo siento mucho. Te pido, por Dios, que me dejes vivir en paz".

Según dijo, el compromiso personal que tenía ese día era acudir a una misa por su hijo Alex, fallecido el 13 de mayo de 2020 a causa de un cáncer. "Cuando ella sea madre, y si pierde a su hijo, entenderá que no hay celos de una niña. Ni me miro al espejo, me

importa tres narices todo. Necesito paz. ¿Es tan difícil pedir paz?".

... y su mensaje a Roberto Herrera

Algo menos benevolente fue con su compañero Roberto Herrera, que acusa de contar esta historia como estrategia de marketing. "¿Por qué Roberto saca esto ahora? ¿El público sabe quién es Roberto? Él estrena programa hoy y utiliza esto", dijo en el programa de Antena 3. "La notoriedad se gana con trabajo, con esfuerzo, sacrificio. No se gana para hacerse publicidad, te la ganas trabajando", dijo la presentadora antes de lanzarle una última pulla. "Mucha suerte, a ver si le ve alguien".

La reaparición de Roberto Herrera

Tras esta polémica, un nuevo corte de la entrevista de Roberto Herrera con El Salpique circula en redes y esta vez la protagonista es Paloma Lago, con quien dio las Campanadas de 2016.

"Mataría a Paloma Lago. Fueron las peores campanadas de mi v ida. ¡Ufff! Le pegó unas patadas al mapa… ‘Candelaria, el municipio turísticamente hablando más importante de toda Canarias’, dijo. Y no hay ni hoteles", dijo en la entrevista.

El presentador contó el fallo en geografía de la gallega y luego se quejó por no escucharle cuando le explicó cómo contar los cuartos y las campanadas. "Yo le explico, le digo: ‘acabo de hablar con el señor que es el campanero, que es el que tiene el ordenador y sabe lo del tal y me cuenta que la sintonía o el carillón es una música que se asemeja, se asemeja, a la sintonía de la Westminster en Londres’. Y ella llega el momento va y dice que la iglesia o la basílica se parece a la Westminster en Londres. Yo decía: ‘trágame tierra’. Ya con eso empezó a pegarle unas patadas al mapa… Sé que ha intentado volver a hacer las campanadas, pero no no me la he tropezado y espero no tropezármela”.