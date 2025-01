"Pido paz": La respuesta de Ana Obregón a Nia Correira tras la polémica por el spot de las Campanadas

Ana Obregón vuelve a estar de actualidad por una polémica que se remonta al pasado pero que, estos días, habría salido a la luz. Y es que un episodio que ha salido a la luz después de que Roberto Herrera, copresentador junto a Nia Correia en las Campanadas de las Islas Canarias de 2022, desvelase en el podcast El Salpique, de Radio Televisión Mogan, el enfrentamiento que se produjo entre ambas presentadoras cuando la ganadora de OT 2018 debutaba en las Campanadas.

El presentador ha recordado que la canaria no aparecía en el spot, y señaló a Ana Obregón, presente también en ese rodaje, como la culpable de aquello, pues Correira habría decidido irse tras aguantar faltas de respeto de la bióloga. Por su partre, aunque sin dar el nombre, Nia relató esta escena en 2024.

Por su parte, Ana obregón ha negado los hechos estos días, y ha contado que fue la propia cantante quien llegó tarde, mientras ella tenía una ceremonia a la que acudir en homenaje a su hijo fallecido.

Ahora, la colaboradora de Y ahora Sonsoles ha aprovechado su presencia en el programa de las tardes de Antena 3 para volverse a pronunciar sobre este supuesto desencuentro de hace unos años, y lo que ha hecho la bióloga es abogar por la "paz".

"¿Es que es tan difícil pedir paz?", ha expresado en el programa de Sonsoles Ónega, recibiendo así un caluroso aplauso en plató. Así, Obregón también ha aprovechado para lanzarles un mensaje a Roberto Herrera con mención a su próximo proyecto: "Espero que te vaya muy bien en el programa, a ver si le ve alguien".

Por supuesto, la celebrity también ha querido dedicarle unas palabras a Nía: "Corazón, te deseo lo mejor del mundo. Si en algún momento te has sentido ofendida porque yo dijera, de repente, 'date prisa' o tuviera prisa por un tema mío personal, lo siento en el alma".

"Te deseo que triunfes como cantante. Eres muy guapa, eres muy joven, tienes la vida por delante. No has dicho mi nombre, pero por si te referías a mí te pido por Dios que me dejes vivir en paz, que me dejes vivir tranquila".