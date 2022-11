Omar Montes revela cuánto pagó por grabar un videoclip en una cárcel de Miami

Omar Montes ha visitado el plató de El Hormiguero para presentar Quejíos de un maleante, su nuevo disco formado por 15 canciones entre las que se encuentran las ya conocidas Una y mil veces, junto a C. Tangana; o La llama del amor, junto a Jairo deRemache y Farruquito.

Con el lanzamiento del álbum lanzó el videoclip de otra de sus canciones, Patio de la cárcel, en la que colabora el puertorriqueño Farruko. Tal como ha explicado en el programa de Antena 3, el vídeo está grabado en una prisión real de Miami. "Tenía que estar preocupándome del lipsync y de que no me maten. Mira que carita de buenos tenían". ha bromeado, explicando que los presos que salen en el vídeo, son reales.

Además, ha explicado que tuvo que negociar en inglés para que le dejasen alquilar la cárcel durante unas horas para poder rodar. "Yo cuando concerté la cita fui sin dormir, porque tenía jet lag. Y le dije 'How much cost? Can I see?' (¿Cuánto cuesta? ¿Puedo verla?) Y le dije 'déjate de rollos, dinero', y abrí la riñonera que llevo yo", ha continuado explicando, asegurando que le pagó en efectivo en ese mismo momento.

"¿Por cuánto te salió a ti la grabación?", ha querido saber Pablo Motos. "Yo llevaba 130.000 o 140.000 dólares" ha confesado Montes, cantidad que le dio en su totalidad al trabajador de la cárcel.