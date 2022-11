La faceta de padre de Omar Montes: cuántos años tiene su hijo y qué relación mantienen

Omar Montes es uno de los artistas urbanos más relevantes del momento. Sin embargo, también tiene una vida privada muy interesante. Por ejemplo, no todos saben que tiene un hijo.

Omar Montes arrasa allá donde va. No solo se ha convertido en uno de los artistas urbanos españoles de más éxito con temazos como La rubia, Alocao o Si tú te vas, sino que es un personaje televisivo enormemente carismático.

Pero más allá de una carrera artística excepcional, su vida privada también se merece su propio análisis, ya que hay detalles sobre él que no se saben y que son muy interesantes, como por ejemplo que tiene un hijo.

Antes de que el trapero fuera famoso, mantuvo una relación durante seis años con Nuria Hidalgo y ambos vivían en el barrio en el que el intérprete de La llama del amor se había criado.

Los problemas de Omar Montes para mantener a su hijo

De este romance nació en 2012 un hijo, al que la pareja también llamó Omar como su padre. Sin embargo, en este momento el artista solo tenía 23 años y apenas tenía dinero para criarlo. De hecho, en una conversación con Jesús Calleja, reveló que fue muy duro.

"Tuve un hijo muy jovencito, con 23 años. Entonces no tenía trabajo, no tenía mucha oportunidades… Si pudiera volver atrás hay cosas que no hubiera hecho… O sí, porque ver pasar hambre a mi hijo…", confesó.

Y añadió lo peor que tuvo que hacer por su pequeño: llegó a robar pañales. "No es algo de lo que esté orgulloso, pero ver pasar hambre a mi hijo eso no va pasar", reveló.

Así se llevan Omar Montes y su hijo

Con el paso de los años, afortunadamente Montes se convirtió en un personaje público y pudo ganar dinero. El pequeño Omar es uno de los pilares de la vida del cantante e incluso ha contado en alguna ocasión que sigue viviendo su barrio de siempre y no quiere mudarse para estar cerca de él.

En una charla con los medios de comunicación, afirmó que "siempre" está con su hijo en todos los sitios y que era "lo mejor que le había pasado en la vida". Omar Montes bromeó diciendo que le gustaría que su hijo grabara una colaboración con él algún día, aunque el chaval prefiere el fútbol.

Aun así, el ex de Isa Pantoja ha dejado claro en muchas ocasiones que prefiere mantener a Omar alejado de la prensa para respetar su privacidad y que pueda crecer tranquilo.

La relación de Omar Montes y la madre de su hijo

Cuando Omar Montes y Nuria Hidalgo se separaron, ambos llegaron al acuerdo de mantener una relación sana por el bienestar de su hijo, aunque esta tregua duró poco. Durante los últimos años, ha habido acusaciones de malos tratos, de no pagar la pensión, pero sin duda una de las peleas más comentadas fue en enero de 2022.

El cantante, que siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua, sorprendió a sus seguidores publicando en sus redes sociales un extracto de una conversación con la madre de su hijo en la que esta le reprochaba a Montes un regalo que le había hecho su abuelo al pequeño Omar.

"¿Unas zapatillas rosas? ¿Tú crees que el niño es maricón o algo? Menos mal que no le hace falta calzado, ya le compro yo lo mejor. Si fuese por ti iba desnudo y haciendo el ridículo. Todo lo que le das no lo quiere porque se siente ridículo. Eso no se lo va a poner, ya te lo puedes llevar", le espetó la madre del niño al artista.

Indignado por las palabras de la madre de su hijo, el actor recurrió a las redes para denunciar esta situación públicamente. "Esto es lo que pasa cuando le regalas a tu hijo unas zapatillas y a su madre le parece 'de maricones'. Esto tengo que aguantar cada día", escribió en un mensaje que a día de hoy se ha eliminado de Twitter.

A pesar de todo lo que se hablado sobre la relación entre Omar Montes y su hijo, lo cierto es que ambos pasan mucho tiempo juntos y se demuestra en las redes sociales.