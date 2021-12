Paco León pide perdón por esta escena de 'Kiki, el amor se hace': "Me avergüenzo de ello"

Es importante revisar qué hemos hecho en el pasado y reflexionar sobre si actuamos bien o no. Esto es lo que ha hecho Paco León y le ha llevado a pedir perdón públicamente por una de las tramas que se cuentan en Kiki, el amor se hace.

En la película que el actor dirigió y protagonizó en 2016, se narran varias historias para normalizar diferentes filias sexuales. Sin embargo, hubo una que no es una filia, sino que va mucho más allá y se arrepiente de haberla tratado de la manera en que lo hizo.

"Hay una de las historias donde un hombre droga a su mujer para practicar sexo con ella, por supuesto sin su consentimiento. Aunque tratamos de darle motivaciones a los personajes es imperdonable haber romantizado una violación sistemática. Siento mucho no haber tenido en ese momento la sensibilidad para tratar el tema y haber frivolizado con él", ha explicado el artista en un extenso texto junto a una imagen promocional de la película.

"No es fácil reconocer que metiste la pata en el pasado ahora que no viene a cuento. Pero creo que sí viene a cuento. Que todos tenemos una responsabilidad con lo que hacemos y los valores que transmitimos. Y que con la mejor de las intenciones te das cuenta de que tú también estás colaborando en la cultura de la violación. Me avergüenzo de ello y agradezco a las personas que me lo han hecho ver. Prometo seguir trabajando y aprendiendo", ha concluido.