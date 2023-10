La película de Taylor Swift arrasa: supera a Michael Jackson y se convierte en el estreno de un concierto en cines más visto

Taylor Swift, en un concierto de The Eras Tour. | EFE

'the eras tour'

Digan lo que digan, el mundo sí gira en torno a Taylor Swifty tenemos pruebas que lo demuestran.

El viernes 13 de octubre, la cantante estrenó en cines The Eras Tour, una película en el que recrea su show. No se trata de un documental, sino de una forma de llevar su concierto a la gran pantalla para todos aquellos fans que no han podido comprar entradas para verla en directo.

Fearless, Speak Now, Red, 1989... Durante casi tres horas, la de Pensilvania interpreta sus temas más conocidos y permite a sus seguidores cantar y bailar en la propia sala del cine.

Ya tenemos los primeros datos sobre la acogida que la película ha tenido y solo podemos decir que son espectaculares. En tres días, ha recaudado en EEUU 96 millones de dólares y en el resto del mundo 32 millones. Si lo sumamos, nos da una cifra total de 128 millones de dólares.

Las cifras que logró Michael Jackson en 2009

Taylor Swift ha hecho historia con estos ingresos y se ha convertido en el film-concierto más visto de la historia, superando al actual campeón Michael Jackson. Su largometraje This is it -estrenado en 2009- logró durante su primer fin de semana embolsarse 74,3 millones de dólares.

Todavía es muy pronto para conocer la trayectoria final, aunque es muy posible que la cantante recaude en total más que el rey del pop. Tras ser retirada de los cines, se hizo con 261 millones de dólares en todo el mundo. ¿Podrá ella superarlo?

La artista se encuentra muy lejos de la segunda película más vista en EEUU. El Exorcista: Creyente ha conseguido 85 millones, seguida de La patrulla canina (7), Saw X (5,7) y The Creator (4,3).

En relación a nuestro país, el film de Taylor Swift fue la vencedora el viernes, aunque cayó a la segunda posición el sábado y domingo. Su principal competidor fue el largometraje de La patrulla canina. Todavía no hay datos oficiales sobre recaudaciones.

La cantante actuará en directo en España el 30 de mayo.