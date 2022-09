Te interesa El asombroso parecido de Ana de Armas con Marilyn Monroe en las nuevas fotos de 'Blonde'

Después de muchos meses de espera, ya está disponible Blonde, el biopic de Marilyn Monroe inspirado en la novela de Joyce Carol Oates. La película protagonizada por Ana de Armas como la increíble Norma Jean lleva sumando buenas críticas desde su estreno en el festival de Venecia cuando la actriz recibió una ovación de 14 minutos de duración.

Los fans han quedado deslumbrados por lo desgarradora y emotiva es al hablar de los muchos problemas que esta gran actriz tuvo con la fama, así como la brutal sexualización que se hizo de ella, llegando al punto de ser violada.

Pero más allá de una increíble película, el rodaje ha estado protagonizado por sorprendentes historias.

La presencia del fantasma de Marilyn Monroe

Durante el Festival de Cine de Venecia, Ana de Armas explicó que el fantasma de Marilyn Monroe los acompañó durante el rodaje: "Verdaderamente creo que ella estaba muy cerca de nosotros. Ella estaba con nosotros".

Confesó que vivieron una experiencia paranormal: "Creo que ella estaba feliz. También lanzaba cosas inusuales a veces y se volvía loca si algo no le gustaba. Puede que esto suene muy místico, pero es la verdad y todos lo sentimos".

Además, insistió en que ella ha aprobado la película que estaban haciendo.

La bronca del director para incluir una escena sexual

La película, dirigida por Andrew Dominik, tuvo una gran polémica con Netflix, ya que la plataforma quería censurar una escena gráfica de agresión sexual, así como otras con alto contenido sexual.

Tras muchas reuniones, el director fue capaz de salirse con la suya aunque con un gran inconveniente: será la primera película en Netflix en ser catalogada como 'no recomendada para menores de 17 años'.

Ana de Armas mostró su descontento con esta clasificación en el medio francés L officiel: "No entiendo por qué esto ha pasado". Además, aseguró "Puedo hablarte de toda una serie de programas o de películas que son mucho más explícitos, con mucho más contenido sexual que en Blonde. Pero para contar esta historia es importante mostrar todos esos momentos en la vida de Marilyn que la hicieron terminar como terminó. Necesitaba ser explicado. Todos sabían que teníamos que ir a lugares incómodos. Yo no fui la única".

Por su parte, Dominic también se pronunció en Vulture acerca de lo que opina de esta clasificación: "Creí que habíamos coloreado dentro de las líneas". También insistió: "Es una película que definitivamente tiene una moral al respecto, pero nada en aguas muy ambiguas porque no creo que sea tan sencillo como la gente quiere verlo. Hay algo en ello que ofende a todo el mundo".

La visita del equipo a un cementerio

La protagonista le escribió una tarjeta a mano para expresarle su respeto y el primer día de rodaje se la llevó a la tumba en el cementerio Westwood Village Memorial Park de los Pierce Brothers, en Los Angeles (California).

"Recibimos esta gran tarjeta y todo el equipo le escribió un mensaje. Luego fuimos al cementerio y la pusimos en su tumba (...) De alguna manera le estábamos pidiendo permiso. Sentíamos una gran responsabilidad y éramos muy conscientes del lado de la historia que íbamos a contar: la historia de Norma Jeane, la persona detrás de este personaje, Marilyn Monroe. Quién era ¿ella realmente?", contó Ana de Armas en una entrevista en AnOther Magazine.

Los desnudos que se harán virales

La artista cubana detalló que se sentía incómoda por sus desnudos en Variety y confesó que seguramente se hagan virales y se compartan por las diferentes redes sociales.

"Sé lo que se va a hacer viral, y es asqueroso. Es molesto solo pensar en ello. No puedo controlarlo; realmente no puedes controlar lo que hacen y cómo sacan las cosas de contexto. No creo que me haya hecho recapacitar; sólo me deja un mal sabor de boca pensar en el futuro de esas imágenes", reveló.

Además, señaló que todo esto que hizo en la película solo lo hizo por Marilyn Monroe y por Andrew Dominik. "Hice cosas en esta película que nunca habría hecho por nadie más, nunca. Lo hice por ella y lo hice por Andrew Dominik".

Frame de Ana de Armas en 'Blonde' // Gtres

La fecha señalada en que empezó el rodaje

La película comenzó a filmarse el 4 de agosto de 2019, justo la fecha del fallecimiento de Marilyn Monroe, aunque el director dejó claro que fue pura casualidad: "Esto no fue planeado".

Las lágrimas de Ana de Armas tras una ovación de 14 minutos

Todo este inusual rodaje derivó en la presentación de la película en el Festival de Cine de Venecia, en el que tras el visionado el público estalló en aplausos y en una ovación que duró 14 minutos, la más larga de esta edición del festival, que hizo que Ana de Armas se emocionara ante el cálido y emotivo reconocimiento de su trabajo.

En definitiva, Ana de Armas y el resto del equipo de Blonde han vivido algunas historias más intensas que la propia película, sin embargo, estas no llegarán al cine.