Pink canta boca abajo en el Carpool Karaoke con James Corden

En Carpool Karaoke hemos visto artistas de todo tipo, como Stan Smith, Miley Cyrus, o Shakira. En esta ocasión ha sido el turno de Pink. La artista, que está triunfando con su nuevo disco 'Beautiful Trauma', ha decidido sentarse en el coche de James Corden para promocionar su nuevo álbum y por qué no, cantar algún que otro tema. Pink interpretó junto a Corden algunas de sus míticas canciones como 'Get the Party Started' o 'Raise Your Glass' mientras recorrían los Ángeles.

La ganadora de tres premios Grammy contó varias anécdotas; una de ellas fue que estuvo enamorada de Bon Jovi cuando era joven, un amor que se esfumó en el momento en el que se enteró de su matrimonio con Dorothea Hurley. Además, la artista recordó su primera gira como telonera de NSYNC y su romance con uno de sus miembros.

Pero sin duda el mejor momento del programa fue cuando tuvo que demostrar una habilidad que según ella le ayuda a mejorar su práctica vocal, y es cantar colgada boca abajo. Y aunque el experimento no salió del todo bien, a más de uno nos dejó con la boca abierta.

Hay que reconocer que las imágenes de James Corden tratando de aprender la coreografía de 'What About US?' no tienen desperdicio.