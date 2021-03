Pocholo, al detalle: su verdadero nombre, la leyenda de su familia y el robo de su mochila

Fue uno de los rostros más populares de la televisión de los 2000 y todavía continua dando que hablar. Pocholo charla este jueves con Pablo Motos sobre sus planes como empresario ahora que no lleva una vida tan mediática como antes, en la que los platós de televisión eran su día a día, mientras por la noche disfrutaba de las mejores fiestas de Madrid e Ibiza, donde trabajó como relaciones públicas.

Tan popular ha sido Pocholo que hay muchas habladurías sobre su verdadera identidad. Mientras algunos afirman que es nieto del dictador Francisco Franco, otros aseguran que su parentesco con el general no es tan directo.

Quién es Pocholo: su verdadero nombre y porqué es conocido

José María Martínez-Bordiú y Bassó nació en Madrid en el año 1962. Pertenece a la dinastía de la Casa de Gotor, una familia de aristócratas de la alta sociedad. Pocholo es el XVIII barón de Gotor. Tiene 58 años.

Es el primogénito del matrimonio formado por José María Martínez-Bordiú, XVII barón de Gotor, y Clotilde Bassó y Roviralta. Su padrino de bautismo fue el diestro Luis Miguel Dominguín. Tiene cuatro hermanos menores: Alfonso, Alejo, Clotilde y Esperanza "Cuca".

¿Es nieto de Franco? Su parentesco con la familia

Mucho se ha hablado de la relación de Pocholo con la familia Franco, ya que comparte apellidos con Carmen Martínez-Bordiú, nieta del generalísimo.

Sin embargo, Pocholo no es nieto del dictador. Pocholo es sobrino de Cristóbal Martínez-Bordiú (también conocido como Marqués de Villaverde, hermano de su padre), quien fuera yerno de Franco y padre de la actual Duquesa de Franco, Carmen Martínez-Bordiú. Así, Carmen y Pocholo son primos.

Por lo tanto, es cierto que hay un parentesco lejano que une a Pocholo con el dictador, pero en ningún caso es su nieto. "Cuando estoy de bajón tiro de mi madre. De mi madre siempre. Eso nunca se pierde", dijo hace pocos días en 'Dos parejas y un destino', en TVE.

Pocholo durante un evento en Madrid / Gtres

¿Está casado?, ¿tiene hijos?

Ahora mismo Pocholo no está casado y no se le conoce ninguna relación sentimental. Sin embargo, durante dos años (entre 1992 y 1994) Pocholo estuvo casado con Sonsoles Suárez, hija del expresidente Francisco Suárez. No tiene hijos.

"Hasta los 50 no he querido tener hijos; ahora me gustaría pensar que un día seré padre y que tendré alguien a mi lado. Después de Sonsoles Suárez no he estado lo suficientemente enamorado de nadie", aseguraba a Hola! en el año 2011.

¿Por qué lo llaman Pocholo?

El sobrenombre 'Pocholo' lo tiene desde su infancia. Al parecer, sus padres siempre aseguraban que esta "pocho" y por eso le acabaron llamando Pocholo.. "Me gusta que la gente me llame Pocholo. Me lo pusieron porque nací pocho y sobreviví de milagro, y no porque fuera una pocholada de niño", contó a la revista Hola!.

Completamente entregado a la música. / Antena3.com

Ibiza, la fiesta y la televisión

De joven, Pocholo se hizo conocido por sus trabajo como Dj y relaciones públicas en Pachá, una de las discotecas más importantes de Ibiza. La isla pitusa se convirtió para él en un paraíso hedonista que la parte conservadora de su familia no veía con buenos ojos.

Así, tras su paso por la cárcel unos años antes, terminó siendo carne de reality show y late night. Participó en Hotel Glam (donde protagonizó el momento 'mochila') y Crónicas Marcianas, programas que dispararon su popularidad a niveles estratosféricos. Desde entonces, ha continuado haciendo de la televisión un entretenimiento y a través de sus participaciones en diferentes programas ha podido seguir manteniendo un alto nivel de vida. Actualmente continúa viviendo en Ibiza.

Su paso por la cárcel

Poco después de comenzar a trabajar en Pachá, Pocholo probó suerte en Uruguay, donde regentaba una de las discotecas más importantes de Punta del Este, el lugar preferido para las vacaciones de la alta sociedad del país. Allí fue detenido y encarcelado durante cuatro meses en la prisión Las Rosas por posesión de drogas.

¿Quién le robó la mochila a Pocholo?

Por su nombre real pocos lo conocen, pero seguro que si exclamamos '¿dónde está mi mochila?' automáticamente se te viene a la cabeza en un Pocholo desesperado por encontrar su posesión más preciada: una mochila de cuero marrón que le desapareció mientras participaba en Hotel Glam en el año 2003.

"Lo de la mochila viene todo de ahí, me rompieron la mochila, pero nunca fui un chivato", le dijo a Bertín Osborne durante su entrevista en Mi Casa es la Tuya. "Yo sé quién fue, había uno que se dedicaba a cortar todas las cámaras, y cortaba las alambradas y se escapaba del reality, Dinio", aseguró.