La realidad detrás de 'La bola negra': la relación de Lorca con Rafael Rodríguez Rapún y la historia del manuscrito inconcluso

La bola negra es un complejo entramado narrativo. La segunda película de Javier Ambrossi y Javier Calvo narra una historia de ficción inspirada en la obra y la figura de Federico García Lorca, por lo que hay algunos detalles que sí se ajustan a la realidad.

La historia del manuscrito inconcluso

La trama de 1932 de La bola negra adapta el manuscrito homónimo que escribió Lorca en 1936. El escritor fue asesinado ese mismo año durante la guerra civil española y no pudo terminar su obra; por eso, Los Javis han querido crear su propio final en forma de película.

Solo se conservan unas pocas palabras de La bola negra de Lorca, pero en ellas esbozó al único protagonista abiertamente homosexual de todas sus obras teatrales. En la película, ese personaje es Carlos, al que da vida el actor debutante Milo Quifes.

El dramaturgo y poeta Alberto Conejero, quien también firma el guion del largometraje, aclaró en redes sociales que "La bola negra no es el título de una 'novela inacabada' de Lorca, sino el de una obra de teatro de la que se conserva el dramatis y la primera escena, además del relato de su argumento que Lorca compartió con Rafael Rodríguez Rapún, Cipriano Rivas Cherif, Victorina Durán et alii".

La trama de 1937 se inspira en 'La piedra oscura'

La película de Los Javis también se basa en la obra de teatro La piedra oscura, del propio Alberto Conejero. Este texto se inspira en Rafael Rodríguez Rapún, un futbolista, actor y soldado español del bando republicano que mantuvo una relación sentimental con Lorca y que trabajaba en La Barraca. Este personaje, interpretado por Miguel Bernardeau, es el único real del largometraje aparte del propio Lorca. La obra de Conejero, que incluye al soldado Sebastián (Guitarricadelafuente), sería el equivalente a la trama del 1937 de la película.

Sobre su obra de teatro también se pronunció Conejero: "En 1936, Lorca le cambia el título [a La bola negra] y propone 'La piedra oscura'. Mi obra teatral toma este último título de la obra, ya siempre inconclusa por el asesinato del poeta, que es uno de los textos que Rafael Rodríguez Rapún, su protagonista, trata de salvar de la destrucción... Sobre esa ausencia imagina y sueña la película. Lo único que se conserva en la realidad son esas páginas y el relato de lo que hubiera podido ser".

En un artículo de El Periódico, Conejero también habla sobre La bola negra de Lorca: "En esa obra nunca completada, Carlos, el joven protagonista, solicita ingresar en el casino de Granada para cumplir la voluntad de su padre. Los socios votan: bolas blancas para el sí, bolas negras para el no. La solicitud del aspirante es rechazada. La razón: es homosexual. El guion de la película no pretende completar lo que el horror dejó incompleto, sino explorar el territorio de la posibilidad poética".

"Como en la cuartilla de Lorca, ahora convivirán La piedra oscura y La bola negra, dos obras distintas pero hermanadas por su anhelo de rescatar poéticamente —porque de cualquier otro modo es imposible— lo que el odio cercenó. Memoria de lo que desaparece para que no desaparezca del todo", zanja Conejero.

La relación de Lorca con Rafael Rodríguez Rapún

Lorca y Rafael Rodríguez Rapún tienen su propia historia de amor. Según recoge National Geographic, el futbolista se incorporó en 1933 como actor de La Barraca, la compañía de teatro dirigida por Lorca. El poeta lo nombró secretario y pronto se enamoró del joven izquierdista. Ambos mantuvieron "momentos de intimidad durante sus viajes en La Barraca", pero Rapún se consideraba heterosexual. Esto "causó desengaño y sufrimiento a Lorca", quien se inspiraría en este desamor para sus Sonetos del amor oscuro.

Cuando se anunció el asesinato de Lorca a manos de las milicias falangistas el 18 de agosto de 1936, Rapún decidió alistarse para defender la Segunda República. En el artículo antes mencionado, Alberto Conejero explica que "Rapún fue herido en Bárcena de Pie de Concha y murió en el Hospital Nº4 de Santander [justo un año después de Lorca, el día 18 de agosto de 1937]". La obra de teatro de Conejero "imagina que es hecho prisionero y mantiene un último diálogo con un joven soldado nacional llamado Sebastián".

La 'carta' de Lorca a Rafael

En la película, Rafael conserva la última carta que le escribió Lorca. Pero la realidad es distinta. No se trata de una carta, sino de un poema: El amor duerme en el pecho del poeta, el cual pertenece a los Sonetos del amor oscuro. Estos versos, generalmente, se atribuyen a la relación amorosa de ambos hombres. "Norma que agita igual carne y lucero / traspasa ya mi pecho dolorido / y las turbias palabras han mordido / las alas de tu espíritu severo", reza la segunda estrofa del soneto.

Este poema le sirvió de inspiración a Guitarricadelafuente para componer La nieve, la canción original de La bola negra: "Llego a la nieve / Mira, qué tontería / Arden las turbias palabras que nunca prendí", dice la letra, la cual reproduce las "turbias palabras" escritas por Lorca en su poema.