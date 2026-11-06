Preparan un documental sobre los conciertos cancelados de Taylor Swift en Viena por amenaza terrorista

En agosto de 2024, Taylor Swift se vio obligada a cancelar sus tres conciertos en Viena con la gira The Eras Tour, previstos para los días 8, 9 y 10. El motivo fue una amenaza terrorista sobre la que están preparando un documental.

Según informa Variety, al ataque yihadista frustrado será el tema de un documental titulado "Taylor Swift Wien" de manera provisional. Estará codirigido por Andreas Pichler y Veronika Kaserer. Según la sinopsis, se yuxtapondrán "dos subculturas juveniles muy diferentes: el mundo inclusivo y empoderado de los Swifties y un ámbito de masculinidad tóxica, alimentado por la radicalización en línea y una necesidad desesperada de validación".

El documental "mostrará la historia interna de este fallido atentado terrorista desde varios puntos de vista. Uno de ellos es un thriller contrarreloj que narra cómo los servicios secretos, incluyendo la CIA, el MI5 británico y las agencias de Austria y Alemania, lograron evitar el ataque. La otra trama principal del documental se centra en la comunidad de fans de Taylor Swift en Viena. El tercer elemento narrativo es el principal perpetrador", describe Variety según las palabras de Georg Tschurtschenthaler, director creativo de la productora alemana Beetz Brothers —coproductora junto a la austriaca Markand Media—.

Según el plan actual de distribución, el documental se emitiría en la cadena alemana ZDF en octubre de 2027. Después, tendría un lanzamiento internacional.

Taylor Swift en el Eras Tour | Getty

Qué pasó en Viena con 'The Eras Tour'

El 7 de agosto de 2024, las fuerzas de seguridad de Austria frustraron un ataque terrorista planeado para una de las fechas de Taylor Swift en Viena. Tras ello, dos adolescentes fueron detenidos en relación con la investigación, sospechosos de planear un atentado suicida.

Los investigadores encontraron un arsenal de productos químicos, dispositivos explosivos, detonadores y 21.000 euros en dinero falso en el domicilio del principal sospechoso, un simpatizante de Estado Islámico de 19 años que se había radicalizado a través de Internet, según las autoridades.

El pasado mes de mayo, un tribunal de Austria condenó al acusado Beran A. a 15 años de prisión tras admitir que había planeado un atentado islamista frustrado. El coacusado Arda K. también fue condenado por unanimidad, en su caso, a 12 años de prisión.

Lo que dijo Taylor Swift

Taylor Swift se pronunció al respecto dos semanas después de lo ocurrido. "La cancelación de nuestros shows en Viena fue devastadora. El motivo de las mismas me llenó de un nuevo sentimiento de miedo y de una tremenda culpa, porque mucha gente había planeado asistir a esos conciertos. Pero también me sentí muy agradecida a las autoridades porque, gracias a ellas, estábamos perdiendo conciertos y no vidas", declaró.

La artista, que finalizó la gira europea en Reino Unido, explicó que decidió que "toda" su energía "tenía que dirigirse a ayudar a proteger al casi medio millón de personas que fueron a los conciertos de Londres", razón por la que su equipo trabajó "codo con codo" con el personal del estadio y las autoridades británicas "todos los días en pos de ese objetivo".

"Permítanme ser muy clara: no voy a hablar de algo públicamente si creo que hacerlo podría provocar a quienes quisieran perjudicar a los fans que acuden a mis espectáculos. En casos como este, el silencio es en realidad mostrar moderación y esperar a expresarse en el momento en que sea correcto hacerlo. Mi prioridad era terminar nuestra gira europea sanos y salvos, y puedo decir con gran alivio que lo hicimos", añadió.