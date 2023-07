La primera vez de Sandra Golpe en 'Tu cara me suena': así fue su increíble imitación de Amy Winehouse

Sandra Golpe como Amy Winehouse en Tu cara me suena. | Antena 3

Si por algo destaca Tu cara me suena es por su capacidad para reunir a famosos de todos los mundillos, como actores, cómicos, cantantes, deportistas y también presentadores de informativos, como es el caso de Sandra Golpe.

La periodista acude como invitada a la segunda semifinal de este viernes 7 de julio y lo hace ya con experiencia. Golpe, que se pondrá en la piel de Miley Cyrus para cantar Flowers, formó parte del elenco de invitados de Tu cara me suena 9.

La responsable de Antena 3 Noticias 1 acudió a la duodécima gala para interpretar Tears dry on their own, uno de los singles más conocidos de la cantante británica Amy Winehouse.

Con un vestido color crema, su característico maquillaje y el pelo revuelto, Sandra Golpe dejó al público con la boca abierta al clavar su imitación de la intérprete de Rehab.

Cuando la periodista terminó, los concursantes, el jurado y el público se fundieron en un sonoro aplauso que duró varios segundos.

¿Veremos a Sandra Golpe como concursante de alguna temporada de Tu cara me suena? Nunca se sabe.