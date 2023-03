¿Por qué Austin Butler sigue teniendo el acento sureño de Elvis Presley si la película se rodó en 2021?

Era su primer gran papel como protagonista y, dado el éxito, no parece que vaya a ser el único. Con solo 31 años, el actor y cantante Austin Butler, una de las jóvenes promesas de la interpretación forjada en las factorías Disney Channel —tuvo un papel en Hannah Montana— y Nickelodeon, es una de las grandes apuestas de los premios Oscar 2023 por su trabajo en la película Elvis, la biografía del Rey del Rock dirigida por Bar Luhrmann —el de Moulin Rouge o El gran Gatsby—, por la que opta a la estatuilla a Mejor actor.

De momento, el intérprete ya ha acariciado las mieles del triunfo con la ovación que recibió la película en Cannes, donde fue estrenada en mayo de 2022, además de con el Globo de Oro al Mejor actor dramático y el BAFTA que ha conseguido en la carrera por la estatuilla.

Precisamente, su presencia y su discurso en los Globos de Oro fueron motivo de controversia en redes sociales y entre los aficionados al cine. Y no porque se pusiese en duda el mérito del actor dando vida al famoso cantante de Memphis, sino por su voz: habló con el característico acento sureño de Elvis Presley, algo que inquietó a unos y divirtió a otros que no entendían por qué le sigue dos años después de terminar de rodar la película. Hubo incluso quien lo acusó de estar forzándolo para ganar puntos en la temporada de premios.

¿Qué ha pasado con la voz de Austin Butler?

El discurso y alguna entrevista del actor abrieron un debate que obligó al propio Bluster a salir a explicar lo que pasaba.

“No creo que todavía suene como él, pero supongo que lo hago porque me lo dicen mucho. A menudo lo comparo con cuando alguien vive en otro país durante mucho tiempo. Hubo tres años en los que Elvis era mi único enfoque en la vida, así que estoy seguro de que hay partes de mi ADN que siempre estarán vinculadas de esa manera”, aclaró el intérprete en la rueda de prensa posterior a la entrega de los galardones para así defenderse de los que aseguran que el acento es impostado.

El trabajo de Butler para preparar el papel de Elvis lo mantuvo durante tres años completamente concentrado en su personaje y, como él mismo explicó, incluso llegó a perder la noción de quién era él realmente. Al terminar el rodaje, en marzo de 2021, acabó tan extenuado que tuvo que ser ingresado en un hospital durante una semana por un virus: "Me desperté a las cuatro de la mañana con un dolor insoportable, y me llevaron corriendo al hospital".

Además de su salud y de soñar durante meses con el Rey del Rock, fue su voz la que también sufrió las secuelas de ese esfuerzo interpretativo. “La voz es un fenómeno muscular”, aclaró Irene Bartlett, una de sus entrenadoras de voz durante las grabaciones, para justificar el fenómeno de Butler. “Así que, al igual que un atleta, si te pasas con ella cuando eres demasiado joven, o intentas imponer un sonido que no es natural para esa voz, al final esa voz se cansará y tendrás problemas”, defendió a su alumno y aseguró así que lo que se vio en ese discurso era “auténtico” y no “un montaje”.

Hace un mes, el protagonista de Elvis acudió al programa The Graham Norton Show y, de nuevo, habló sobre el tema. Confesó que le parece gracioso que todo el mundo esté pendiente de esto, y declaró estar deshaciéndose poco a poco del acento. Ahora bien, matizó, “probablemente me he dañado las cuerdas vocales de tanto cantar", pues de alguna de las canciones de la película se llegaron a hacer 40 tomas.

Cuándo empezó Austin Butler a preparar el papel de Elvis

Austin Butler opta al premio a Mejor actor por Elvis en la ceremonia de 2023, cuatro años después de empezar a preparar el papel.

En verano de 2019 Butler fue elegido para dar vida al Rey del Rock en la película de Bar Luhrmann. La idea era empezar a rodar la película en marzo de 2020, pero la irrupción de la pandemia de Covid-19 obligó a posponer el rodaje. Se retrasó casi seis meses, hasta septiembre de 2020.

Austin dedicó el tiempo de confinamiento a preparar la película cuyo rodaje terminó en marzo de 2021 —más de 18 meses después de empezar la preparación— y de ahí que se sumergiese tanto en el personaje.

"Debido al confinamiento por el COVIDestuvo trabajando durante mucho tiempo en el personaje y es difícil apagar algo a lo que ha dedicado tanto tiempo y atención", justificó su preparadora.