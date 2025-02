Por qué el documental de Aitana se titula 'Metamorfosis'

Aitana estrena el documental sobre su transformación personal y profesional el 28 de febrero para demostrar a su público quién hay detrás de la estrella de la música que se sube al escenario con seguridad. La artista muestra así la parte más personal de su historia como artista, desde que saltó a la fama con apenas 18 años en Operación Triunfo 2017 hasta su consolidación como el icono pop español en el que se ha convertido.

Este viaje de casi ocho años ha sido un proceso de cambio y maduración para Aitana, de ahí que su docuserie de seis capítulos tenga el título que tiene, Aitana: Metamorfosis.

Qué significa el título de 'Aitana: Metamorfosis'

Durante la promoción del documental, Aitana explicó de dónde surge la palabra "metamorfosis", definida por la Real Academia Española (RAE) como "transformación de algo en otra cosa". En una entrevista con El País, Aitana reconoció que el título se le ocurrió a Chloé Wallace, la directora de la docuserie (conocida por Un cuento perfecto), para describir el crecimiento personal de la catalana durante los últimos años.

"Hay un cambio muy evidente. Me veo al principio y pienso: 'Estaba loca de la cabeza'. Soy la misma persona, pero cambio porque maduro", contó Aitana.

Una prueba de la maduración de la artista es su capacidad para reconocer su parte más vulnerable, esa de la que antes huía y que ahora abraza como parte intrínseca a la vida. "Nunca me había dado un bajón tan grande como el de este último año. Sentía que empezaba a no ser feliz y no sabía por qué. Me siento muy agradecida, tengo un montón de cosas increíbles, pero también puedo estar mal y no me tengo que sentir culpable", dijo la cantante de Los Ángeles.

La cineasta Chloé Wallace, en esa misma entrevista, resumió la idea del documental con apenas tres palabras: "Porque eres humana". Eso es lo que cuenta Aitana: Metamorfosis, la historia de una chica común que se transformó en una mujer de éxito. La historia de una humana.