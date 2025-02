Quién es Chloé Wallace, la directora del documental de Aitana

Aitana estrena el 28 de febrero su docuserie Aitana: Metamorfosis, donde narra su proceso de transformación personal desde que saltó a la fama en Operación Triunfo 2017. La encargada de narrar este viaje es Chloé Wallace, la directora del documental que ya había trabajado con la cantante años atrás.

En 2020, la cineasta dirigió el vídeo musical de Katy Perry y Aitana para su colaboración Resilient (Tiësto Remix), siendo este uno de los primeros trabajos profesionales de Wallace. Ese mismo año llegaría su primer cortometraje, Deseo, y en 2023 estrenaría como directora la miniserie que dio un vuelco a su carrera: Un cuento perfecto, protagonizada por Anna Castillo y Álvaro Mel.

Este 2025, el documental de Aitana no es el único trabajo que estrena Chloé Wallace, ya que el 24 de enero llegó a las salas de cine españolas su primer largometraje: Mala influencia, con Alberto Olmo y Eléa Rochera como actores principales de una historia inspirada en el éxito de Wattpad.

Así es Chloé Wallace

Chloé Wallace, cuyo nombre completo es Chloé María Wallace del Barrio, nació el 24 de agosto de 1994 en Madrid, aunque es mitad estadounidense y mitad española. A sus 30 años, ha vivido en Londres, Nueva York y Los Ángeles y se ha erigido como cineasta, guionista y escritora, ya que en 2023 publicó su primer libro Hola, stranger con la editorial Lava.

La carrera artística de Chloé Wallace comenzó desde bien pequeña, cuando a los 11 años estudió flauta dulce barroca en un conservatorio. Después, tras descartar la idea de ser actriz que sí llevó a la práctica su hermana Nicole Wallace (Skam España, Culpa mía), la cineasta cogió una cámara por primera vez a los 14, y a los 16 empezó su camino laboral como fotógrafa freelance. Se especializó en Comunicación Audiovisual por la Universidad Goldsmiths de Londres, y desde entonces colaboró en distintos cortometrajes y videoclips.

"Siempre he sido muy precoz, cuando empecé a dirigir acababa de cumplir 20. Y también soy una persona muy ambiciosa. Siempre tenía prisa, no he sido muy paciente. Tenía muy claro qué quería hacer", dijo en una entrevista para El País. "Todavía hay mucho prejuicio hacia las comedias románticas, a dirigir cosas mainstream... Yo la primera. Mi sueño nunca ha sido dirigir una novela de Wattpad, era hacer algo indie, de autor, además que vengo de hacer un máster en NYU (New York University), donde todo es de autor... Pero creo que puedes crear un mundo en el que pueden ser compatibles las dos cosas".

Chloé Wallace, sobre el documental de Aitana: "No es un reality"

Ante el estreno de Aitana: Metamorfosis, la cantante y la directora concedieron otra entrevista a El País donde Wallace explicó cómo dio forma a la historia de la catalana: "En las conversaciones previas con ella y su equipo ya me empecé a plantear qué había que contar, qué hay debajo de una persona de 25 años. Quería que ella dentro de diez años pudiera ver cómo estaba y el cambio que ha vivido. Como cuando ves cintas de cuando tienes tres años, pero a lo grande".

Además, la directora explicó que la docuserie producida por Komodo Studio es un documental, y no un reality show. "Mi sueño era contar el cambio en un personaje, como sucede en una película de ficción, y eso es lo que ha pasado. Ha sido muy bonito y una suerte", dijo.