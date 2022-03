¿Por qué no está Juan Betancourt en 'El Desafío'?

El pasado 11 de marzo daba comienzo la segunda temporada de El Desafío, donde ocho famosos se tienen que poner a prueba tanto física como psicológicamente para conseguir superar los retos que les asigna el programa semana tras semana.

María Pombo, Juan Betancourt, Norma Duval, Omar Montes, Raquel Sánchez Silva, El Monaguillo y Jesulín de Ubrique son los rostros escogidos para esta nueva edición que ya presentó una baja en su primera gala: la de Tamara Falcó en el jurado, que ha sido sustituida por Pilar Rubio.

Tras esta sorpresa, en el segundo programa hubo otra ausencia, aunque esta es temporal. "Falta un participante y es que esta noche Juan Betancourt no puede estar con nosotros. No puede estar ni esta noche ni la semana que viene, no puede venir al programa", informó Roberto Leal al inicio del programa, sin especificar el motivo de la ausencia del modelo cubano.

Sin embargo, el contador de Betancourt no se verá afectado por haberse perdido dos programas, ya que el piragüista olímpico Javier Hernanz le toma el relevo para continuar puntuando en su nombre.

De esta manera, en la segunda gala el deportista se enfrentó a la prueba 'coctel extremo', que consistía en hacer 18 loopings con una bicicleta en un minuto. En su siguiente prueba, Herranz tiene que sacar a relucir sus dotes para el baile, ya que tendrá que convertirse en uno de los mismísimos Vivancos.

¿Omar Montes ha desvelado el motivo de la ausencia de Juan Betancourt?

Aunque ni el programa ni el propio Betancourt han querido revelar por qué ha tenido que ausentarse durante dos semanas, un detalle de Omar Montes hizo levantar sospechas sobre una posible explicación.

En un momento dado del segundo programa, Omar empezó a bromear con el público y dijo: "Yo, si eso, me rompo una pierna, como Juan Betancourt". Como ocurre en la mayoría de las veces en las que el cantante afirma algo, nunca sabemos qué hay de realidad y de fantasía en lo que dice, pero se baraja la posibilidad de que el modelo se haya lesionado y haya tenido que buscar un sustituto para sus pruebas más inminentes.