¿Qué famosos participan en el primer episodio de 'Una fiesta de muerte'?
Una fiesta de muerte llega este sábado 25 de abril a las 22:00 a Antena 3. El programa, presentado por Àngel Llàcer, cuenta con siete famosos invitados en cada episodio. Aunque también hay que contar al asesino VIP, cuya identidad no será revelada hasta el final.
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Antena 3 está de estreno. Este sábado 25 de abril a las 22:00 llega un nuevo programa a su parrilla: Una fiesta de muerte, un intrigante juego de asesinatos con famosos presentado por Àngel Llàcer.
Marta Sánchez, Bertín Osborne, Antonio Resines, Glòria Serra, Ana Peleteiro, Alberto Chicote y Esperansa Grasia son las siete celebrities que participan en este primer episodio, que lleva como título Una fiesta de muerte: Muerte en el Museo y transcurre en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
Uno de los famosos acaba siendo víctima de un asesino enmascarado. Los seis supervivientes deben competir por desvelar la identidad del asesino VIP enmascarado, y solo uno logrará resolver el misterio y alzarse como el mejor detective de la noche. Pero ¿conoces a todos los participantes?
Marta Sánchez
Marta Sánchez (Madrid, 59 años) es cantante y compositora. Ha vendido más de 10 millones de copias a nivel mundial durante más de 40 años de carrera. Tras su paso como vocalista de Olé Olé, triunfó con su carrera en solitario gracias a canciones como Colgando en tus manos, Desesperada o Vivo por ella.
Bertín Osborne
Bertín Osborne (Madrid, 71 años) es cantante y comunicador. En su carrera discográfica acumula más de 20 álbumes de estudio. En el ámbito de la comunicación, ha sido galardonado con el Premio Antena de Oro y el Premio Ondas (2015) al Mejor presentador por el programa de entrevistas En la tuya o en la mía. En 2025, participó en Tu cara me suena 12.
Antonio Resines
Antonio Resines (Torrelavega, 71 años) es actor y expresidente de la Academia de Cine. Su papel más largo en televisión fue Diego Serrano, protagonista de la serie Los Serrano. Posee el premio Goya a Mejor actor por La buena estrella (1997), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2020), tres Fotogramas de Plata y el Premio Ondas por su trayectoria.
Glòria Serra
Glòria Serra (Barcelona, 61 años) es periodista y presentadora de televisión. Ha sido distinguida con la Antena de Oro (2024) por su labor al frente de Equipo de Investigación, programa que dirige desde hace 15 años. Su trayectoria ha sido reconocida también con un Premio del FesTVal de Vitoria por la innovación y constancia del formato.
Ana Peleteiro
Ana Peleteiro (Ribeira, 30 años) es atleta olímpica de triple salto. Ostenta la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es doble campeona de Europa (pista cubierta 2019 y aire libre 2024). Cuenta con más de 10 medallas internacionales y es plusmarquista nacional con un registro de 14,87 metros.
Alberto Chicote
Alberto Chicote (Madrid, 56 años) es chef y presentador. Pionero de la cocina fusión en España, ha recibido el Premio Ondas (2013) y múltiples reconocimientos de la Academia de Televisión (Premios Iris) por programas como Pesadilla en la cocina. En el ámbito gastronómico, cuenta con el Premio Nécora y el reconocimiento al Mérito Turístico.
Esperansa Grasia
Esperansa Grasia(Valencia, 25 años) es creadora de contenido digital y humorista. Ganadora del premio Ídolo a la Mejor creadora creativa (2023). A fecha de febrero de 2026, cuenta con más de 3,5 millones de seguidores en sus redes sociales. En 2025 se alzó subcampeona en Tu cara me suena 12.
¿Y el asesino?
Aparte de los siete invitados, Una fiesta de muerte cuenta con otro famoso: el asesino VIP enmascarado. ¿Quién será...?