Por qué Esperansa Grasia se llama así y qué opina la astróloga sobre su nombre

Esperansa Grasia es una humorista valenciana de 24 años que saltó a la fama en 2020 desde las redes sociales. Su conexión con el público y su habilidad para la actuación son dos de las claves que explican sus increíbles cifras: tras cuatro años activa, ahora suma 2,67 millones de seguidores en TikTok y un millón en Instagram.

Al conocer por primera vez a la cómica, la primera pregunta que surge sobre ella es por qué se llama como se llama y qué relación mantiene con la astróloga Esperanza Gracia.

Su nombre, un guiño a Esperanza Gracia

La humorista, que se llama en realidad Gema Palacio, decidió elegir como apodo Esperansa Gracia cuando vio un anuncio de la astróloga en televisión. "Era el final de la cuarentena. Estaba en mi cuarto a las cuatro de la mañana y me abrí TikTok. Yo, que he sido toda la vida vergonzosa, leo: 'Nombre de usuario'. Me salió un anuncio de Esperanza Gracia y justo me lo puse", le dijo a Chenoa durante su entrevista en Tómatelo menos en serio.

Como no se le venía a la cabeza ningún otro apodo, pensó que sería una buena opción utilizar ese mismo nombre, pero sustituyendo la z y la c como una s. "Siempre me ha hecho mucha gracia lo de hablar con la ese, mis amigas y yo lo hacemos todo el rato, así que me lo puse así", explicó en una entrevista para Playz.

¿Y qué opina Esperanza Gracia sobre su nombre? En el pódcast Poco se habla!, explicó que no le molesta este paralelismo: "Ella tiene un camino completamente diferente porque es cómica, así que a mí me da igual. Da lo mismo, cada uno lleva su camino y ya está. Yo la vi; una chica joven, tan mona... Dije: 'Que coja Esperansa Grasia y que triunfe'. Y triunfó, porque claro, mi nombre da vibra", bromeó.

Cuando la humorista se enteró de que la astróloga conocía su trabajo, Gema Palacio no escondió su entusiasmo: "Qué ilusión, me había dado cosa hablarla hasta ahora. Yo la quiero mucho", dijo en el pódcast Menudo Cuadro.

Esperansa Grasia, humorista con faceta de actriz

Desde sus inicios, Esperansa Grasia consigue destacar entre la inmensa cantidad de contenido publicado en redes sociales por su originalidad y sentido del humor. Para sus vídeos, la cómica utiliza las mismas estructuras con distintas situaciones. La más conocida es la comparativa entre Estados Unidos y España: ¿cómo afrontan una familia estadounidense y otra española un mismo contexto? ¿Reaccionan igual... o no?

Esperansa Grasia tira de hipérboles para mostrar que las familias en España son mucho más desastrosas que en Estados Unidos. En todos los vídeos de este tipo, la humorista interpreta con virtuosismo a todos los personajes, que ya son iconos reconocibles entre sus seguidores. La familia española está compuesta por Juanjo, su madre Consuelo y su padre, mientras la estadounidense la forman Ashley y su madre.

Veamos un ejemplo: ¿cómo reacciona una madre cuando ve a su hijo limpiando? En Estados Unidos, le dice a Ashley que "es un amor" y que tendría que haberla esperado para hacerlo juntas. Mientras, en España, la madre desconfía plenamente de su hijo: "Menos mal que has limpiado... Marrano eres de toda la vida", le dice Consuelo a Juanjo mientras pasa la mano por una superficie para quitarle el polvo.

Pero este no es el único tipo de vídeo que realiza Esperansa Grasia. Durante unos meses, la humorista reinterpretaba programas de televisión sobre aventuras y naturaleza mientras compartía sus desventuras con víboras, ríos, alienígenas... Sin embargo, desde octubre de 2024, cambió su estrategia para disfrazarse de personajes reconocidos junto a varios amigos.

En estos vídeos, Esperansa Grasia reinterpreta ficciones populares con un lenguaje más adulto y ridículo, ya sean los Teletubbies, los peluches de Toy Story, Heidi, los protagonistas de High School Musical o Harry Potter, Hannah Montana, las princesas Disney...