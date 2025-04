¿Quién es Esperansa Grasia? La cómica triunfó en la pandemia, huye de las alfombras rojas y estuvo enamorada de Froilán

Se llama Gema Palacio, es de Benaguasil (Valencia) y tiene 24 años, aunque con estas credenciales pocos sabrán quién es. Ahora, su alter ego en redes sociales, Esperansa Grasia, tiene más de dos millones y medio de seguidores en TikTok y más de un millón en Instagram, y se ha coronado como una de las humoristas más influyentes de las redes sociales de nuestro país.

El secreto de su éxito es una fórmula sencilla, pero tremendamente efectiva: compara las reacciones ante situaciones cotidianas que se dan en nuestro país y en Estados Unidos, donde nunca ha estado. Ella interpreta casi siempre todos los papeles: madre e hija estadounidenses, madre e hijos españoles. Sus personajes de Ashley, la chica americana, "típica chica Disney"; Consuelo, la madre española inspirada en su propia madre; y Juanjo, el hijo español, un chico de instituto, causan verdadero furor entre sus fans gracias a la personalidad que les imprime Gema, especialmente con su voz.

En los últimos meses, para dar vida a sus delirantes protagonistas, la influencer cuenta con la colaboración delante de la cámara —porque siempre han estado detrás de la creatividad de la cómica— de su hermano, su madre y un amigo. Con ellos ha parodiado el mundo de Toy Story, Peter Pan, los Teletubbies, las Tortugas Ninja o Los Increíbles.

El petardazo de Juanjo y Consuelo que nació del aburrimiento

Lo ha contado en cada entrevista: este no ha sido un proyecto estudiado, madurado ni pensado, sino que ha sido fruto de la improvisación y el azar. Fue durante el confinamiento de la cuarentena cuando una noche decidió abrir una cuenta en TikTok. Se puso el nombre de Esperansa Grasia porque vio un anuncio de la conocida astróloga Esperanza Gracia y no se le ocurrió otra cosa que adoptarlo cambiando la z y la c por la s.

"Estaba tan aburrida que me abrí una cuenta de TikTok por segunda vez, porque la primera no sabía cómo iba y lo desinstalé. Indagué un poco, trasteé un poco, me grabé un vídeo y lo subí". Los primeros vídeos no tuvieron mucho alcance, pero el segundo video de la serie que tituló España vs. EE. UU. fue un petardazo: al salir del supermercado en el que trabajaba, su móvil tenía cientos de notificaciones.

Tan buena acogida tuvieron esos primeros vídeos que en unos meses dejó su trabajo para dedicarse a las redes sociales. "Yo estudiaba un grado medio de contabilidad y lo suspendía todo y me puse a trabajar nada más cumplir los 18", le explicó a Chenoa en Tómatelo menos en serio. Además, en ese espacio de Europa FM contó una divertida anécdota sobre cómo lo había vivido su familia: "Mi padre no entendía lo que yo hacía hasta que un día me vio en la tele y escupió la sopa".

Tiempo después fichó por Netflix para hacer una miniserie con Juanjo como protagonista, escribió el libro Ai lof yu, Ashley (I love you, Ashley). En 2023 recibió el premio TikTok a la Comedia del año y el Premio Ídolo como Mejor creadora de contenido creativo, que recogió descalza después de haber sufrido dos incidentes minutos antes por los tacones que llevaba: le clavó el tacón a una concursante de La Isla de las Tentaciones en el photocall y casi se cae al subir al escenario—.

Esa es una de las pocas ocasiones en las que Esperansa Grasia ha desfilado por una alfombra roja o ha asistido a una fiesta de influencers: "Las alfombras rojas se me dan fatal y las odio. Sé que es superimportante y me dicen que soy muy desagradecida, pero voy nerviosa".

"La puta ama" con los pies en el suelo

El sueño de Esperansa Grasia es ser actriz y hace ya tiempo que quiere estudiar interpretación: "Hacer reír es maravilloso, pero, aunque nunca haya podido formarme, mi sueño es ser actriz sin importar el género". De momento, es consciente de que el boom puede pasar y prefiere aprovechar el momento porque no sabe lo que durará.

También ha afirmado en más de una ocasión tener los pies en el suelo y no dejarse llevar por el éxito, una de las razones por las que nunca ha abandonado su pueblo. "A veces pienso, tía, vete a una discoteca que eres la puta ama. Ve y disfruta, vive a tope porque te lo estás ganando. Pero esas ideas me duran medio minuto. No soy así y me sentiría ridícula. Si no eres humilde, este mundo te manda a la mierda bien rápido", contaba en El País.

Tampoco ha dudado en aprovechar su fama poniendo su talento al servicio de causas solidarias. Por ello, dirigió una webserie benéfica contra el cáncer infantil Misión complicá, de la que todos los beneficios de los visionados y las donaciones fueron destinados a la ONG Cris contra el cáncer. En 2023 también participó en el directo de la campaña El Fantasma de la EM, cuyo objetivo era recaudar fondos para la investigación de la Esclerosis Múltiple y visibilizar esta enfermedad neurológica.

Espontánea y natural, Gema Palacio presume de seguir llevando una vida 'normal' en su pueblo, aunque reconoce que el humor y las rarezas siempre han sido constantes en su vida. De hecho, varios titulares destacaron su confesión más íntima en un programa de televisión: "Me gustaba mucho un profesor de gimnasia de la escuela y me gustaba mucho Froilán. Me volvía loca. Yo decía 'qué chico más misterioso, con su pelo negro azabache...'. Obviamente, me hice más mayor y ya… Ya ves tú, Justin Bieber y Froilán", aseguraba entre risas sobre ese crush de la adolescencia.