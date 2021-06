Qué fue de Eduardo Benito, el ganador del mayor bote de ‘Pasapalabra’

Los 1,8 millones de euros que Pablo Díaz se lleva este jueves al completar el rosco de Pasapalabra son pocos si viajamos a 2006. Ese año Eduardo Benito se hizo con el mayor bote de la historia del concurso. Y lo mejor fue que lo hizo en su primer programa. El entonces presentador Jaime Cantizano todavía recuerda el momento.

Eduardo Benito, que tenía 38 años cuando pasó por Pasapalabra, ganó 2,19 millones de euros y, lejos de dejar de trabajar, lo que hizo fue mejorar su negocio familiar.

Casado y con dos hijos, Eduardo Benito Sayago contó en aquella época que el dinero le sirvió para convertir el negocio en "una charcutería especializada, en la que hasta el chorizo de guisar es ibérico".

Se trata de un comercio al por menor, que vende carne fresca y congelada y que 15 años después sigue funcionando.

Misma casa y más tiempo

Porque la realidad es que la vida de Eduardo Benito no cambió tanto. El madrileño, que se presentó en el concurso como comercial, se retiró de los programas —previamente había salido en Cifras y Letras, donde ganó 10.800 euros— y de la vida pública. No volvió a aparecer en televisión hasta febrero de 2020 cuando participó en ¿Quién quiere ser millonario?. En esa ocasión la fortuna no le acompañó y se volvió a casa con sólo 1.500 euros.

Un año más tarde, en enero de 2021, volvió a la pequeña pantalla para unirse al programa El juego de los anillos, aunque entonces cambió de rol y se colocó frente a los concursantes para lanzarles una pregunta.

Fue discreto en Pasapalabra y también tras su paso por el programa. Su vida siguió girando de la misma manera.

“Soy una persona muy normalita. Vivo en la misma casa donde vivía antes, y mantengo los mismos hábitos. Ganar el bote de Pasapalabra te da tranquilidad, pero no hemos hecho ninguna gilipollez. No he dejado de trabajar y mi mujer tampoco", contó en 2019 en una entrevista en El Confidencial, en la que aseguró no tener vicios caros y en la que dijo que otra parte del premio lo destinó a quitarse la hipoteca de encima.

Esa falta de interés por los vicios caros la demostró cuando después de participar en Pasapalabra se fue de vacaciones con su mujer y sus hijos. "Quiero dedicar más tiempo a mi familia", dijo en la entrevista de El País tras hablar de su deseo de reinvertir en el negocio familiar.

"El resto del dinero no sé... Este verano en la playa, bajo una palmera, lo pensaré", aseguró Benito que en aquel 2006 no mostró interés por viajar a las Bahamas o a otro exótico punto del planeta. "No hay que irse lejos, en España hay muy buenas playas".