¿Qué hay entre Miguel Ángel Silvestre y Lali Espósito? La cantante que trae "loquito" al actor

Miguel Ángel Silvestre y Lali Espósito han demostrado en muchas ocasiones que tienen mucha complicidad juntos . Lo han vuelto a corroborar en el plató de 'El Hormiguero ' presentando su nueva serie llamada ' Sky Rojo' . Y los fans de ambos artistas no dejan de preguntarse qué hay entre ambos.

Miguel Ángel Silvestre y Lali Esposito estrenan nueva serie juntos: 'Sky Rojo' del mismo director de 'La Casa de Papel' y la han presentado en el plató de El Hormiguero junto con Pablo Motos.

Los artistas han demostrado en el programa de Antena 3 la complicidad y la buena relación que tienen. Algo que ha despertado la curiosidad de los seguidores de ambos sobre cuál es la verdadera relación que tienen.

El motivo de esta curiosidad vino por la presentación que Miguel Ángel hizo de la actriz y cantante al principio del programa." Lali me tiene enamorado por mil razones", comenzaba diciendo el valenciano al ser instado por Pablo Motos a que realizara una presentación a la audiencia de su compañera de reparto.

"Me tiene enamorado porque creo que es una representante muy importante del feminismo en el mundo. La he visto trabajar con sus compañeras, poniendo la amistad por delante, el compañerismo... Es una gran cantante y es una de las mejores actrices con la que yo he trabajado", proseguía diciendo.

'LOQUITO' POR LALI ESPÓSITO

"Lo que más me gusta de ella es que a veces yo pienso inspiraciones para mi sobrina y creo que Lali, por esa escucha y esa empatía que tiene, está dejando una huella muy bonita en el mundo. Loquito por ella, qué quieres que te diga", finalizaba.

También, las palabras a modo de respuesta de Lali Espósito suscitaban muchas dudas: "Es un gran compañero, es un amor. Me emocioné mucho. Entre el nervio de estar acá con vos -mencionando a Pablo Motos- y todo y él me acaba de bajar a tierra con estas palabras, me acaba de hacer entender que lo más importante siempre es esto", decía.

"Lo que te queda de este trabajo siempre son los amigos, la gente querida, el aprendizaje... Y bueno, qué lindas palabras cariño, te quiero", finalizaba mientras dedicaba un abrazo a su compañero.

Algo que dejaba a todo el mundo con la sospecha de que entre ambos podía existir algún tipo de relación más allá de la amistad. Un hecho que ya se había comentado en las redes sociales meses atrás cuando en un directo en Instagram el actor le dedicaba unas palabras muy similares a la argentina.

UNA RELACIÓN DE AMISTAD

Y tan rápido como los seguidores fantasearon sobre algún tipo de romance entre ambos, Miguel Ángel se encargó de aclarar que entre ellos tan sólo hay una bonita amistad.

Fue durante una prueba del programa, en la que Trancas y Barrancas les retaban a adivinar cosas al uno del otro: "Te conozco tan poco, luego entiendes porque cuando nos emparejaron, los rumores duraron tan poco" decía.

'SKY ROJO' PROMETE SER UN BOMBAZO

Su nueva serie 'Sky Rojo', dirigida por Álex Pina de 'La Casa de Papel', promete convertirse en el nuevo bombazo del 2021. Así lo comentaban los propios actores, al ser preguntados por las impresiones que habían tenido de la serie al contar con el mismo director de uno de los proyectos más famosos del siglo.

"Esta serie nosotros creemos que es un pelotazo", decía Miguel Ángel "No es fácil para los creadores hacer algo después de 'La casa de papel', supongo, y han ido a por todas, se la han jugado. 'Sky Rojo' no se parece a otra serie y toca un tema muy sórdido como es la trata de mujeres".

Y es que 'Sky Rojo', repleta de humor negro, violencia y acción trata sobre la escapada que tienen que emprender tres prostitutas después de dejar inconsciente a su proxeneta mientras son perseguidas por dos sicarios que pretenden darles caza para que no revelen información que ponga en riesgo su empresa.

EL BAILE SENSUAL DE MIGUEL ÁNGEL, LALI Y PABLO MOTOS

Por último, como broche de oro a una noche repleta de risas, complicidad y talento, Lali Espósito nos regaló uno de los mejores videos de detrás de las cámaras de 'El Hormiguero' de la historia.

Lo hizo a través de TikTok, en donde la artista retaba a Miguel Ángel Silvestre y a Pablo Motos ha imitar un baile muy sensual – con twerk incluido – que se ha hecho viral en las redes sociales.

