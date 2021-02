TheGrefg se sincera en Twitch y explica la locura que tendría que hacer para igualar la audiencia del 'El Hormiguero'

TheGrefg visitaba este lunes el programa de Antena 3 El Hormiguero. Por primera vez, un streamer se sentaba en la silla por la que han pasado algunos de los personajes más importantes del cine, la cultura, la televisión o la música, no solo de nuestro país, sino del mundo.

Will Smith, Ryan Reynolds, Tom Cruise, Alejandro Sanz, Tom Hanks, Russell Crowe, Vin Diesel o Stallone han visitado alguna vez El Hormiguero, y se han sentado en el mismo sitio que ha ocupado TheGrefg en el plató del que es -sin duda- uno de los programas más relevantes de nuestro país.

En pleno prime time, el streamer no dudó en presentarse, explicar qué hace, qué eso ¿del skin? ¿De la skin? 😅 que tiene en Fortnite, qué es Twitch... Y un sinfín de galimatías para una audiencia -en su mayoría neófita- que se adentraba en este nuevo y creciente mundo de los creadores de contenidos, que cada día cobra más relevancia a nivel mundial.

Pero tampoco le tembló el pulso a TheGrefg cuando tuvo que hablar de los temas más polémicos de las últimas semanas, y por el que ha estado en boca de mucha gente: la 'huida' de streamers a Andorra para pagar menos impuestos.

"¡LA MADRE QUE ME PARIÓ, ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ?!"

Ya de vuelta a su canal de Twitch, TheGrefg convocó a sus seguidores a un directo para reaccionar a su entrevista en El Hormiguero. En él, habló de cómo se sitió como invitado, qué impresión de causó Pablo Motos, ¡y la gran audiencia del programa en directo!

TheGrefg asegura que "Pablo Motos es súper profesional", y que el trato fue "excelente", aunque "metió un poco de cizaña con el tema de Andorra, pero la verdad es que yo también tenía ganas de hablarlo", asegura. "Porque creo que los medios de comunicación han ido estos días a jodernos, pero bien, a meternos cuchillzos en el cuello", sentenciaba durante el directo en Twitch.

Sin embargo, TheGrefg asegura también que algunas de las preguntas que le hizo el presentador de El Hormiguero era "cabronas": "Pero aunque tengáis esa imagen de Pablo, el tío nos trató súper bien", asegura.

Después de enseñar una foto de él en el camerino, el streamer dice, emocionado: "Veías a TheGrefg dentro del camerino, pero veías en un cuadro a Will Smith, en otro a Justin Bieber, en otro cuadro a Spiderman. ¡Estaba flipando! Digo: '¡La madre que me parió, qué hago yo aquí!'".

Recalca también que Motos fue "super simpático": "Vino antes al camerino a romper un poco el hielo", pero "después del programa también". "A mí Pablo Motos me dio un trato muy cercano y me gustó bastante como persona, y desde aquí le mando un fuerte abrazo y tal vez le veamos aquí un día streameando", comenta.

TheGrefg en el camerino de El Hormiguero / Twitch/TheGrefg

Sobre los nervios de cara a la entrevista, TheGrefg asegura que rondaban el "5 o 6" de diez, porque "sabía que era un momento muy importante" para él, porque le iba a poner cara mucha gente que no sabía quién era.

MÁS DE TRES MILLONES VIERON EL HORMIGUERO: ¿CÓMO PODRÍA SUPERARLO THEGREFG?

TheGrefg también quiso también hablar de la audiencia del programa, que obtuvo un 18.5% de cuota de pantalla, ¡con nada menos que 3.365.000 espectadores!

El streamer bromeaba con qué tendría que hacer para poder superar esa audiencia en su canal de Twitch, ya que su gran hito, que fue durante la presentación de su skin personalizada en el videojuego Fortnite, rozó los 2,5 millones de espectadores constituyendo un auténtico récord de visualizaciones en directo en la plataforma, pero aún lejos de los más de tres millones que logró el programa, ¡solo en España!

Así, comentaba TheGrefg: "Pensad que en la skin -de Fortnite- llegamos a 2.400.000 en Twitch. Si piensas la diferencia entre 2.400.000 y tres millones, tampoco es que sea una gran diferencia, pero claro es que lo de la skin ha pasado una vez en la vida y es algo que no sé, para igualarlo a lo mejor me tengo que cortar un día la polla en directo, ¿me entendéis?". ¡Y no parece que tenga pensado llevarlo a cabo! 😅

Y añadía, es que "pensad en un directo normal, ahora cuántos somos, ¿40.000 personas? ¡Ayer en El Hormiguero estaban viéndome tres millones!", exclama emocionado el youtuber.

A la reacción de un fan en directo sobre que los medios deben dejar de pensar que los streamers son irrelevantes, TheGrefg sentencia: "Los medios de comunicación ya no piensan que somos irrelevantes. Si no, no habrían dado tanto por culo estos días con nosotros".

TheGrefg reacciona a El Hormiguero en Twitch / Twitch/TheGrefg

GRAN TEMPORADA DE EL HORMIGUERO

El programa con TheGrefg, que sumaba 3.365.000 espectadores con un 18.5% de share, se suma así a la gran temporada que está haciendo El Hormiguero en Antena 3.

El programa de Pablo Motos es una de las grandes referencias del prime time de nuestro país, y ya ha demostrado que este 2021 puede ser su mejor año tras alcanzar su récord de audiencia de la temporada con el programa que tuvo que presentar Nuria Roca - al estar Pablo Motos confinado por Covid-19-, con Susanna Griso como invitada.

Complicidad, admiración y bromas: Nuria Roca da el relevo a Pablo Motos en 'El Hormiguero 3.0' / antena3.com

Un programa que además marcó otro hito, ya que era la primera vez en toda su historia que Motos no lo presentaba, y con sus 3.981.000 espectadores -y una cuota de pantalla del 21,6%-, marcó el segundo mejor registro del curso.

No tan a la zaga le sigue la visita de TheGrefg, con sus 3.365.000 espectadores. ¿Será esté el comienzo de una bonita amistad entre la televisión y los streamers?