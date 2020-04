Amaia Montero y su hermana, muy enfadadas con Lali Espósito por contar una anécdota sobre ella: "Eres una auténtica mierda"

El pasado 13 de abril Amaia Montero les decía "hasta luego" a sus fans en redes sociales tras el encontronazo con una de sus seguidoras. Esto fue la gota de colmó el vaso y por eso ha decidido tomarse un descanso por el bien de salud.

Pero a pesar de esta decisión, la cantante se ha llevado un nuevo disgusto a través de las redes sociales. La cantante argentina Lali Espósito explicó durante un directo de Instagram una "supuesta divertida" anécdota protagonizada por Amaia Montero y la China Suárez.

"Estaba Amaia Montero con unos tragos... Bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con la China en un pasillo, en un momento que la China no soportaba mucho... tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a La China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo. ¡Qué anécdota horrible!".

Estas declaraciones no han gustado nada a muchos de los seguidores de Amaia, que se apresuraron a defenderla en redes sociales recriminándole a Lali su falta de respeto al contar la anécdota y asegurar que Montero estaba bebida.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh quiso aclarar el tema mediante sus representantes, pero en vista de que Lali Espósito no respondió como esperaba, decidió escribirle a través de Twitter:

"Hola Lali, no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos", le escribía con mucho respeto Amaia.

Ante este mensaje, Lali le ha pedido disculpas públicamente a Amaia Montero por faltarle al respeto, pero en ningún momento rectifica sobre la acusación que hizo de que Amaia estaba bebida.

"Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista Amaia Montero en el Live en mi cuenta de IG,donde celebrábamos la repetición de Casi ángeles.JAMAS fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente .Fue inapropiado Pido disculpas.Un abrazo"

Ante esto, Idioia Montero ha sido más directa a la hora de defender y proteger a su hermana:

"Eres una gran mentirosa Lali. Yo estuve allí en todo momento y tu disculpa NO es clara. Te lo has inventado y punto. HAS MENTIDO, ESO NO PASÓ. Cuéntale a tu madre, a tu familia, lo que has hecho a ver si te perdonan ellos. Yo no.

Como compañera de profesión eres una auténtica mierda! Has demostrado ser una miserable. Con lo que está pasando en el mundo no tienes vergüenza. No nos tomes el pelo y haz lo que tienes que hacer en Instagram. Lista, que eres una lista", concluye.