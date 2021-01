Así será 'La Casa de Papel' temporada 5: quiénes son los nuevos fichajes de la serie

Era abril, estábamos en pleno confinamiento... Y llegaba la última temporada de 'La Casa de Papel', la cuarta, que dejó a los fans con ganas de más. El atraco al Banco de España todavía no ha llegado a su fin, y lo que está claro es que hay mucho revuelo por conocer los detalles de esta nueva entrega.

EL RODAJE YA ESTÁ MUY AVANZADO

Todavía no hay fecha de estreno oficial, pero las grabaciones comenzaron el pasado mes de septiembre. Así, Álvaro Morte, Úrsula Corberó y Najwa Nimri vuelven a dar vida a esos personajes que tanta adrenalina nos han disparado gracias a la serie de Netflix.

En abril de 2021 se cumplirá un año desde el estreno de la cuarta entrega, así que a partir de ese mes las posibilidades de un estreno inminente son muy numerosas.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS PERSONAJES?

La información sobre la quinta temporada de La Casa de Papel va llegando a cuenta gotas, y aunque su trama es un misterio, sí conocemos los nombres de los intérpretes que darán vida a nuevos personajes de la serie.

ALBERTO AMARILLA

Es la confirmación más reciente. Alberto Amarilla, que debutó en la película 'Mar adentro', es conocido por sus papeles en series como 'El Comisario', 'Mis Adorables Vecinos' o la película 'Fuga de Cerebros 2', donde interpreta a un invidente. ¿Formará parte de la banda o de las autoridades? Sobre su participación en 'La Casa de Papel' todo es un misterio.

PATRICK CRIADO

Lo confirmó el pasado martes en su entrevista en 'yu, No te pierdas nada'. El actor, que debutó en 'Amar en Tiempos Revueltos', es conocido por su papel en 'Águila Roja' y más recientemente en 'Antidisturbios'.

Ana Morgade intentó sonsacarle cuál iba a ser su nombre de atracador y le preguntó si había elegido ciudad, pero Criado evitó cualquier tipo de respuesta. "No puedo, no puedo... Me matan. Como diga algo se me llevan en una furgoneta. Te lo dicen mucho, que no puedes decir nada", explicó.

JOSÉ MANUEL SEDA

El actor lo anunció el pasado mes de septiembre en sus redes sociales. El intérprete sevillano, conocido por sus papeles en series tan populares como 'Física o Química', 'Yo soy Bea' o 'Amar es para siempre', se une al reparto de la serie de Netflix.

"Feliz por compartir el maravilloso regalo que recibí el día de mi cumpleaños: mi participación en la temporada final de "La casa de papel", una de esas series que cuando uno las ve, sueña con estar en ella", escribió Seda en Instagram.

MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE

El Duque más conocido de la televisión se une a la banda de ladrones con un papel todavía desconocido. Entre sus éxitos más reciente se encuentran '30 Monedas', de Álex de la Iglesia, o '8 Sense', de producción internacional. "Qué suerte tengo. Máximo de alegría", escribió en su Instagram.

TEMPORADA 5... ¿TEMPORADA FINAL?

Hasta ahora todas informaciones apuntaban a que la quinta temporada de La Casa de Papel cerraría el atraco más conocido de la historia de las series. Sin embargo, un enigmático tuit de Netflix sobre sus próximos estrenos para 2021 ha despertado los rumores sobre su continuidad.

Mientras que en las series que terminan se habla de 'temporada final', como es el caso de 'Ozark', en La Casa de Papel han escrito 'Parte 5'. ¿Significa entonces que continúan las aventuras de Tokio y El Profesor?