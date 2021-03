Lali Espósito: la cantante y actriz argentina que 'conquistó' a Miguel Ángel Silvestre y a DVICIO

Lali Espósito visita el plató de 'El Hormiguero' junto a Miguel Ángel Silvestre para presentar su nuevo proyecto: 'Sky Rojo', la nueva serie de Netflix España, dirigida por Álex Pina -guionista de 'La Casa de Papel'- que promete convertirse en una de las apuestas de la plataforma para este 2021.

Se estrena el próximo 19 de marzo y con un guion cargado de humor negro, acción y violencia, pretende convertirse en toda una sensación al contar con intérpretes de la talla de Verónica Sánchez, Yany Prado, Asier Etxeandia y Enric Auquer.

¿QUIÉN ES LALI ESPÓSITO? LOS RUMORES DE SU ROMANCE CON M.A.S

Natural de Argentina y de 29 años de edad, Lali Espósito llegó a oídos de todo el mundo en España hace tan solo unos meses, pero en su país es toda una estrella desde su infancia.

Los rumores sobre una supuesta relación con Miguel Ángel Silvestre aumentaron gracias a un directo de Instagram donde el actor español le decía a su compañera: "Me vuelves loco, me encantas". Lo hizo de forma casual durante una conversación, pero sus palabras fueron suficientes para encender la llama.

En aquel momento, la actriz y modelo se encontraba en una relación amorosa y estable con Santiago Mocorrea, pero tras su ruptura, las redes sociales comenzaron a especular con que Miguel Ángel Silvestre podía ser el motivo. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó nunca que mantuvieran una relación sentimental y todo quedó en un shippeo de los fans de ambos.

SU POLÉMICA BRONCA CON AMAIA MONTERO

Otro de los motivos por los que el nombre de Lali Espósito se hizo popular en España hace unos meses fueron sus palabras sobre una supuesta bronca entre Amaia Montero y La China Suárez, expareja de David Bisbal.

Espósito contaba en un directo de Instagram que había coincidido con ambas en un evento y que entre ellas no hubo precisamente buen rollo. "Estaba Amaia Montero con unos tragos... Bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con la China en un pasillo, en un momento que la China no soportaba mucho... Tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a La China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo. ¡Qué anécdota horrible!".

Discusión entre Amaia Montero y Lali Espósito / Gtres

En cuanto las declaraciones se hicieron virales, los fans de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh se apresuraron a defenderla, recriminándole a Lali lo que consideraban una falta de respeto por asegurar que la cantante estaba bebida. La actriz tardó poco en pedir disculpas de manera pública asegurando que no pretendía ofender a Amaia y su gente.

Por su parte, Idoia Montero, hermana de la artista, negó las acusaciones y escribió en su Twitter: "Eres una gran mentirosa Lali. Yo estuve allí en todo momento y tu disculpa NO es clara. Te lo has inventado y punto. HAS MENTIDO, ESO NO PASÓ. Cuéntale a tu madre, a tu familia, lo que has hecho a ver si te perdonan ellos. Yo no".

LALI ESPÓSITO Y DVICIO

La colaboración de DVICIO y Lali Espósito en el tema 'Soy de Volar' despertó las ganas de los fans de que su conexión en la música llegase también a la vida real.

Aunque en el videoclip del tema ambos cantantes se besan, el shippeo entre ambos fue a más y los dos cantantes quisieron seguir el juego y regalarles a sus fans un momento único y muy divertido: ver a Lali besándose con Alejandra, la novia de Andrés, vocalista de DVICIO. ¡Por si no quedaba claro que el cantante está en una relación seria!

LALI ESPÓSITO INCENDIA LAS REDES CON ÚRSULA CORBERÓ Y NATHY PELUSO

Fue hace unos meses cuando descubrimos que Nathy Peluso, Úrsula Corberó y Lali Espósto eran buenas amigas. Solo había que verlas moviéndose delante de la cámara al ritmo de 'BZRP Music Sessions #36', el tema que Peluso estrenó junto a Bizarrap, para que quedase claro el poder femenino que estas tres mujeres rebosan por los cuatro costados. ¡Puro fuego!

SU TRAYECTORIA EN ARGENTINA

En su país, Argentina, Lali Espósito es toda una estrella. Debutó como actriz en 2003, en la telenovela infantil 'Rincón de luz', pero el reconocimiento llegó gracias a su participación en la conocida 'Floricienta', una telenovela infantil en la que interpretaba a Roberta.

A partir de ahí, su carrera como cantante y actriz no ha dejado de funcionar. Ha trabajado en numerosas ficciones televisivas, además de participar en las bandas sonoras de 'Rincón de luz', 'Floricienta' y 'Chiquititas sin fin'.

Poco después, entre 2007 y octubre de 2012, integró la banda pop adolescente Teen Angels, que nació de la serie de televisión 'Casi ángeles'. El grupo realizó giras por América Latina, España e Israel.

En 2013 se estrenó como cantante solista y ha compartido escenario con artistas de la talla de Ricky Martin o Joan Manuel Serrat, con quien coindió en el Teatro Gran Rex. Además, tiene una colaboración con Abraham Mateo para el tema 'Mueve' y una de sus mayores hits es la canción con Thalía 'Lindo pero Bruto'.