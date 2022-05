¿Qué le pasa a El Gran Wyoming? El motivo de su ausencia en 'El Intermedio'

El Gran Wyoming no estuvo este martes en El Intermedio. El presentador de laSexta se ausentó del programa y tomó las riendas Dani Mateo, que arrancó su jornada laboral explicando los motivos de su ausencia.

"Los más avispados se habrán dado cuenta de que no soy El Gran Wyoming. ¡Ojo que hay gente que nos confunde!", dijo nada más arranar. "Aunque yo soy un poco más joven, no llevo tirantes y sobre todo no puedo atravesar España saltando de piso propio en piso propio", añadió con humor antes de aclarar la falta de su compañero.

"Ha tenido un pequeño problema de salud, nada grave, tranquilos... Digo tranquilos por sus fans y también por sus haters, no descorchéis el champán todavía. Hoy Wyoming por obligación tiene que descansar. Tiene día de descanso. Descanso sería si alguna vez se hubiera cansado", apuntó, antes de relatar los consejos que le dio el presentador para asumir su rol.