¿Por qué Pitingo ha hecho que David Bustamante pierda 4.000 euros?

A veces los gestos para intentar beneficiar a las personas que nos importan, si no se piensan con cabeza, pueden terminar por conseguir todo lo contrario. Esto es lo que le ha ocurrido a Pitingo intentando ayudar a su amigo David Bustamante en la semifinal de Masterchef Celebrity.

En la primera prueba de la noche, los concursantes tenían que elaborar unos platos de casquería que serian juzgados por los comensales. Estos comensales no son otros que amigos de cada concursante, y entre todos escogerían el mejor plato de cada ronda. Como es habitual, el ganador de la prueba destinaría el premio a una ONG con la que colabora.

En este caso, David Bustamante se alzaba como ganador de la prueba gracias a los votos de los comensales, que venían de un desempate. Tras anunciarle su victoria, David destinó los 4.000 euros del premio a una organización benéfica.

Pero en ese momento, el jurado tenía algo muy importante que decir: se habían hecho trampas para que Bustamante ganase la prueba. Lejos de tener nada que ver con el artista cántabro, las cámaras captaron a su amigo Pintigo cambiando los sobres con el color del ganador cuando se dio cuenta de qué color correspondía a su amigo.

La reacción de Bustamante tras descubrirse el engaño

Después de que los jueces comunicasen a los participantes lo sucedido, le dieron la victoria de la prueba a Juanma Castaño, que bromeó sobre no tener público con el que celebrar su triunfo.

Por su lado, Bustamante se tomó con humor el amaño de su amigo para que ganase la prueba. "Yo he visto tu cara, porque te conozco desde hace muchos años, y he pensado 'este es el de David' (haciendo referencia al plato) y he cambiado las tarjetas", ha explicado Pitingo pidiendo perdón a la organización del programa.

David, entre risas, ha tranquilizado a Pintingo con un "que yo lo haría por ti también", para terminar dándole un divertido abrazo diciéndole "eres el mejor, te quiero".

Más allá de la anécdota, David Bustamante ha decidido donar de todos modos la cantidad del premio a la organización benéfica que había anunciado, poniendo los 4.000 euros de su propio bolsillo.

Además, ha querido salir en defensa de su amigo —que ha sido muy criticado en redes sociales por haber hecho trampas— pidiendo que se diferencie el humor de la realidad. Y lo más importante, que gracias a las trampas de Pitingo, al final una fundación más se ha llevado 4.000 euros.